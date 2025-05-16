События в Ватикане перешли в сериал: Джуд Лоу упоминает Латвию в "Новом Папе"

В 2016 году известный итальянский режиссер Паоло Соррентино выпустил сериал "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли. Как известно, в настоящее время Лоу работает над новым проектом в Латвии, но Латвия уже фигурировала в его предыдущих работах.
Мы только что стали свидетелями избрания нового Папы Римского, кардинала из США Роберта Превоста. Уже сообщалось, что 69-летний Превост принял имя Лев XIV, чтобы стать 267-м Папой Католической церкви.
Уроженец Чикаго Превост - первый Папа Римский из США.
Новый Папа был избран на второй день конклава, на котором 133 кардинала проголосовали за нового Папу. Для избрания Папы требовалось большинство в две трети голосов.
Белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы появился 8 мая сразу после 19.00. Вскоре зазвонили колокола базилики Святого Петра, и толпа верующих на площади Святого Петра в Ватикане зааплодировала.
Примерно через час на балконе базилики Святого Петра появился кардинал и произнес: Habemus Papam ("У нас есть Папа").
Папа Франциск, ставший Папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.
Галерея: Мировые лидеры и представители правительств собрались в Ватикане на похороны Папы Франциска
За Ватиканом следят практически во всем мире, часто смотрят фильмы и сериалы, чтобы лучше понять происходящее.
В 2016 году мир потряс сериал «Новый Папа», также доступный на LMT Viedtelevīzija.
"Новый Папа" рассказывает о начале понтификата Пия XIII. В главных ролях Джуд Лоу в роли сложного и противоречивого Пия XIII, первого американского Папы, и Дайан Китон в роли сестры Марии, монахини, живущей в Ватикане, говорится в описании сериала.
Примечательно, что Латвия также упоминается в сериале. Причем дважды!
В сериале латвийские зрители заметили, что один из кардиналов носит фамилию Озолиньш, а на заднем плане играет музыка латышского композитора.
В сериале кардинала Озолиньша отправляют на Аляску, и, как выясняется, на Аляске действительно жил очень консервативный латышский пастор Эдгарс Калниньш. Он также был советником известного американского политика, бывшего губернатора Аляски Сары Пэйлин.
Саундтрек к сериалу - Четвертый струнный квартет Петериса Васкса. Композитор как-то сказал, что для него большая честь, что режиссер выбрал его музыку: "Соррентино - мой любимый режиссер".
Композиция, использованная в сериале, по слухам, посвящена матери Васкса - медитация "Одинокий ангел". Сам Васкс не знал об этом событии, так как его музыкальные права были представлены компанией Schott Music.
Эта статья написана в сотрудничестве с LMT Viedtelevīzija.
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