События в Ватикане перешли в сериал: Джуд Лоу упоминает Латвию в "Новом Папе"

"Новый Папа" рассказывает о начале понтификата Пия XIII. В главных ролях Джуд Лоу в роли сложного и противоречивого Пия XIII, первого американского Папы, и Дайан Китон в роли сестры Марии, монахини, живущей в Ватикане, говорится в описании сериала.

Примечательно, что Латвия также упоминается в сериале. Причем дважды!

Джуд Лоу Фото: Reuters/ScanPix

В сериале латвийские зрители заметили, что один из кардиналов носит фамилию Озолиньш, а на заднем плане играет музыка латышского композитора.

В сериале кардинала Озолиньша отправляют на Аляску, и, как выясняется, на Аляске действительно жил очень консервативный латышский пастор Эдгарс Калниньш. Он также был советником известного американского политика, бывшего губернатора Аляски Сары Пэйлин.

Саундтрек к сериалу - Четвертый струнный квартет Петериса Васкса. Композитор как-то сказал, что для него большая честь, что режиссер выбрал его музыку: "Соррентино - мой любимый режиссер".

Петерис Васкс Фото: Paula Čurkste/LETA

Композиция, использованная в сериале, по слухам, посвящена матери Васкса - медитация "Одинокий ангел". Сам Васкс не знал об этом событии, так как его музыкальные права были представлены компанией Schott Music.

Эта статья написана в сотрудничестве с LMT Viedtelevīzija.