К сборной Латвии присоединился защитник Тумановс

Защитник Микс Тумановс стал последним игроком, включенным в понедельник в заявку сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира 2025 года.
Таким образом, в сборной на данный момент заявлены максимальные 25 игроков — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.
Из тех игроков, которые отправились с командой в Швецию, вне заявки остался нападающий Феликс Гаварс.
Сборная Латвии провела на чемпионате мира шесть игр, в которых победила сборную Франции со счетом 4:1, проиграла канадцам со счетом 1:7, выиграла у Словении со счетом 5:2, проиграла Швеции со счетом 0:6, а Финляндии со счетом 1:2 и обыграла Словакию со счетом 5:1.
Сегодня сборная Латвии встречается с австрийцами в финальном матче группы и, в случае ничьей хотя бы в основное время, выйдет в четвертьфинал.
Во второй группе сыграют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.
16 команд, участвующих в турнире, разделены на две группы по восемь команд в каждой, что гарантирует каждой команде по семь игр. Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в четвертьфинале, а самые слабые команды из обеих групп покинут сильнейший дивизион и в следующем году будут заменены Великобританией и Италией.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!