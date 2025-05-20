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К сборной Латвии присоединился защитник Тумановс

Фото статьи
Фото: Edijs Pālens/LETA

Защитник Микс Тумановс стал последним игроком, включенным в понедельник в заявку сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира 2025 года.

Таким образом, в сборной на данный момент заявлены максимальные 25 игроков — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

Из тех игроков, которые отправились с командой в Швецию, вне заявки остался нападающий Феликс Гаварс.

Сборная Латвии провела на чемпионате мира шесть игр, в которых победила сборную Франции со счетом 4:1, проиграла канадцам со счетом 1:7, выиграла у Словении со счетом 5:2, проиграла Швеции со счетом 0:6, а  Финляндии со счетом 1:2 и обыграла Словакию со счетом 5:1.

Сегодня сборная Латвии встречается с австрийцами в финальном матче группы и, в случае ничьей хотя бы в основное время, выйдет в четвертьфинал.
 

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Во второй группе сыграют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

16 команд, участвующих в турнире, разделены на две группы по восемь команд в каждой, что гарантирует каждой команде по семь игр. Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в четвертьфинале, а самые слабые команды из обеих групп покинут сильнейший дивизион и в следующем году будут заменены Великобританией и Италией.

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