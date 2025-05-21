Видео Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Германия - Дания

В матче, прошедшем в Хернинге, датчане победили со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Первую шайбу за 46 секунд до конца второго периода забросил Корбиниан Гайбель. Надежду Дании на плей-офф сохранил Николай Элерс, забросивший шайбу в середине третьего периода после отскока от борта.

Овертайм продолжался пять минут, а в серии буллитов победу одержала датская сборная.

В группе B Швейцария набрала 19 очков, США и Чехия - набрали по 17, у Дании - 11 очков, Германия завершила турнир с 10 очками. У Норвегии - 4 очка, а Венгрия и Казахстан, набравшие по 3 очка, покидают элитный дивизион.

Швеция - Канада

В Стокгольме в борьбе за первое место в группе A Канада обыграла Швецию со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1). Уже на 18-й минуте канадцев вывел вперед Трэвис Санхайм. Спустя четыре минуты Элиас Линдхольм отыграл одну шайбу, но затем Тайсон Фёрстер и Райан О'Райлли вновь вывели Канаду вперед.

Во втором периоде Маркус Юханссон сократил отставание, но Маклин Селебрини сделал счет 4:2 в пользу Канады.

В третьем периоде Нэйтан Маккиннон довел счет до 5:2, а заключительную шайбу за три минуты до конца забросил Расмус Андерссон - 5:3.

Сборная Латвии во вторник проиграла Австрии со счетом 1:6 и не смогла пройти в четвертьфинал.

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Первое место в группе A заняла Канада с 19 очками, у Швеции - 18, у Финляндии - 16. Последней в плей-офф прошла Австрия, набрав 10 очков в 7 матчах - впервые с 1994 года. Латвия завершила турнир с 9 очками, у Словакии - 7, у Словении - 4, у Франции - 1 очко

По завершении группового этапа определились все пары четвертьфиналистов: Канада сыграет с Данией, Швеция - с Чехией, Финляндия - с США, Австрия - со Швейцарией.

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