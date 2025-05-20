Витолиньш рассказал о том, чего не хватило сборной Латвии для победы

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборной Латвии не хватило игры, достойной лидеров, а действия были хаотичными, - заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш во вторник, 20 мая, в беседе с представителями СМИ после поражения от Австрии.
В седьмом матче группового этапа чемпионата мира сборная Латвии уступила Австрии со счетом 1:6 (0:0, 1:3, 0:3), не сумев пробиться в четвертьфинал.
"Не хватило лидерства. Не было того, кто взял бы на себя ответственность и сделал игру более уверенной", - сказал Витолиньш после поражения.
"Всё время играли немного хаотично. Были моменты, когда нужно было принимать решение самому, а шайба отдавалась другому. Это вызывало неуверенность", - добавил тренер.
Главный тренер не стал указывать на конкретных виновников поражения, но отметил, что были игроки, которые могли бы сыграть лучше, а также те, кто допускал больше ошибок, но таков хоккей.
"Были моменты, когда мы контролировали игру, и оставалось только сделать последний бросок, но мы испугались и пытались еще кому-то отдать шайбу. Приняли много неправильных решений", - объяснил причины поражения Витолиньш.
Вратарь Кристерс Гудлевскис, защитник Кристианс Рубинс и нападающий Данс Лочмелис признаны тройкой лучших игроков сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею 2025 года.
Такой выбор Витолиньш объяснил тем, что благодаря Гудлевскису были одержаны важные победы, Лочмелис значительно прибавил в уверенности и мастерстве, а Рубинс был самым надежным защитником с лучшим показателем полезности.
"Каждый что-то вложил," - сказал Витолиньш, подводя итоги турнира. - "Были и красивые победы, и хорошие матчи, но, как всегда, в памяти больше всего остается последний".
Главный тренер отказался давать чемпионату негативную оценку, подчеркнув, что за исключением последнего матча, команда в целом провела хороший турнир. "Мне понравился командный дух", - добавил он
В группе A лидирует Швеция с 18 очками в шести матчах. Канада и Финляндия набрали соответственно 16 и 13 очков. Последней командой, вышедшей в четвертьфинал, стала Австрия - 10 очков в семи матчах, что стало ее первым попаданием в плей-офф с 1994 года. Сборная Латвии завершила чемпионат с 9 очками. У Словакии - 7 очков (в шести матчах), у Словении - 4, у Франции - 1 очко (обе сыграли по 7 матчей).
В турнире участвуют 16 команд, разделенные на две группы по 8 команд. Каждая команда гарантированно проводит 7 матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а по одной слабейшей из каждой группы покидают элитный дивизион. В следующем году их место займут сборные Великобритании и Италии.
Чемпионат мира этого года проходит с 9 по 25 мая в датском городе Хернинг и столице Швеции - Стокгольме. В Хернинге проходят матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме - игры группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.
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