Витолиньш рассказал о том, чего не хватило сборной Латвии для победы

"Каждый что-то вложил," - сказал Витолиньш, подводя итоги турнира. - "Были и красивые победы, и хорошие матчи, но, как всегда, в памяти больше всего остается последний".

Главный тренер отказался давать чемпионату негативную оценку, подчеркнув, что за исключением последнего матча, команда в целом провела хороший турнир. "Мне понравился командный дух", - добавил он

В группе A лидирует Швеция с 18 очками в шести матчах. Канада и Финляндия набрали соответственно 16 и 13 очков. Последней командой, вышедшей в четвертьфинал, стала Австрия - 10 очков в семи матчах, что стало ее первым попаданием в плей-офф с 1994 года. Сборная Латвии завершила чемпионат с 9 очками. У Словакии - 7 очков (в шести матчах), у Словении - 4, у Франции - 1 очко (обе сыграли по 7 матчей).

В турнире участвуют 16 команд, разделенные на две группы по 8 команд. Каждая команда гарантированно проводит 7 матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а по одной слабейшей из каждой группы покидают элитный дивизион. В следующем году их место займут сборные Великобритании и Италии.

Чемпионат мира этого года проходит с 9 по 25 мая в датском городе Хернинг и столице Швеции - Стокгольме. В Хернинге проходят матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме - игры группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.