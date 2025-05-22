Русские эмигранты обещают противостоять прокремлевским деятелям в Латвии

Согласно "Декларации 2025", принятой в четверг, 22 мая, общим собранием Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ), одной из задач организации является активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, русской диаспоре и русской политической эмиграции, заявил председатель правления АРЭМ Дмитрий Савин на встрече по окончании общего собрания.
"Наша задача - нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам, действующим в Латвии", - подчеркнул Савин.
В декларации также указано, что в задачи АРЭМ входит продолжение сотрудничества с Сеймом Латвии по информированию латвийских парламентариев о ситуации в русской диаспоре и российской политической эмиграции и, по возможности, о сопротивлении внутри России.
Кроме того, в задачи АРЭМ входит максимальная поддержка российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины против российской агрессии, оказание помощи настоящим борцам с путинским режимом, которые были вынуждены бежать из России и поэтому нуждаются в защите.
Ассоциация обещает продолжать и активизировать свою работу в области культуры и образования, принимая во внимание реформу образования в Латвии, поддерживать проекты, направленные на интеграцию русских и русскоязычных эмигрантов, изучение латышского языка и культуры, а также поддерживать всех политических беженцев.
В новом документе АРЭМ подчеркивается, что предпосылкой любого продуктивного межэтнического и межнационального диалога является безусловная лояльность Латвии как латышскому национальному государству, где государственным языком является латышский.
В декларации говорится, что для мирного и полноценного развития русской этнокультурной общности в рамках единой политической нации Латвии необходимо не только официальное осуждение советской оккупации, но и ликвидация всех ее реальных и разрушительных последствий.
Путинский режим в России, являющийся продолжением и мутацией советского тоталитаризма, также является врагом всего свободного мира, говорится в декларации АРЭМ. В документе подчеркивается, что "разрушение этой человеконенавистнической системы - историческая задача нашего поколения".
В декларации АРЭМ также говорится, что поддержка Украины - это общее дело и общий долг всех свободных людей.
В Декларации говорится, что "этнические русские, разделяющие вышеуказанные убеждения и демонстрирующие их не только на словах, но и на деле, являются гражданами и жителями Латвии, как и представители других наций, и их права не могут быть ограничены". В Декларации говорится, что, как и другие этнические меньшинства, русские имеют право сохранять и развивать свой язык, культуру и культурную самобытность в соответствии с Конституцией.
АРЭМ также заявляет в своей декларации, что понимает предостережения, направленные против российских эмигрантов, в контексте гибридной войны. В то же время организация отмечает, что уже долгое время работает над выявлением и пресечением деятельности прокремлевских элементов в Латвии и намерена продолжать эту работу.
АРЭМ была основана в мае 2018 года как новое общественное объединение русских, поддерживающих суверенитет Латвии и выступающих против путинского режима в России.
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