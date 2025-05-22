Русские эмигранты обещают противостоять прокремлевским деятелям в Латвии

Путинский режим в России, являющийся продолжением и мутацией советского тоталитаризма, также является врагом всего свободного мира, говорится в декларации АРЭМ. В документе подчеркивается, что "разрушение этой человеконенавистнической системы - историческая задача нашего поколения".

В декларации АРЭМ также говорится, что поддержка Украины - это общее дело и общий долг всех свободных людей.

В Декларации говорится, что "этнические русские, разделяющие вышеуказанные убеждения и демонстрирующие их не только на словах, но и на деле, являются гражданами и жителями Латвии, как и представители других наций, и их права не могут быть ограничены". В Декларации говорится, что, как и другие этнические меньшинства, русские имеют право сохранять и развивать свой язык, культуру и культурную самобытность в соответствии с Конституцией.

АРЭМ также заявляет в своей декларации, что понимает предостережения, направленные против российских эмигрантов, в контексте гибридной войны. В то же время организация отмечает, что уже долгое время работает над выявлением и пресечением деятельности прокремлевских элементов в Латвии и намерена продолжать эту работу.

АРЭМ была основана в мае 2018 года как новое общественное объединение русских, поддерживающих суверенитет Латвии и выступающих против путинского режима в России.