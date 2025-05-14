Спецслужба рассказала, как распознать разведчиков и диверсантов из России

Второй признак - снаряжение, то есть предметы экипировки и тип перевозимой пищи, свидетельствующие о выживании в необычных условиях или для удовлетворения особых потребностей, например, предметы радиоаппаратуры, карты, навигационное оборудование, возможно, вооружение.

Третий признак - места проживания. Группы могут останавливаться в отдаленных местах, в лесах и у водоемов, в заброшенных зданиях, в лесных массивах, у одиноких или антисоциальных людей.

В-четвертых, признаком может быть поведение в общественных местах. Такие люди не ориентируются или слабо ориентируются на местности, могут передвигаться по военной схеме, наблюдать за местностью и расспрашивать местное население о политических позициях. Возможно, знание государственного языка будет только у одного из членов группы.

В-пятых, можно заметить, что они выполняют задания, то есть такие группы могут проявлять повышенный интерес к критически важной или базовой инфраструктуре, правоохранительным учреждениям и армейским объектам - наблюдать за этими объектами и расспрашивать о них местных жителей.

"Опыт Украины показывает, что российские спецслужбы способны адаптироваться к среде и условиям, в которых они развернуты, то есть члены разведывательно-диверсионных групп могут визуально не соответствовать классическому профилю разведчика-диверсанта. Следовательно, эти показатели необходимо оценивать в контексте обстановки и обстоятельств, в которых наблюдаются подозрительные лица или деятельность", - говорится в докладе.

При выявлении подозрительных лиц следует учитывать, что один показатель не является доказательством связи лица с враждебной Латвии деятельностью иностранных спецслужб. Однако, если у граждан есть обоснованные подозрения, эксперты MIDD рекомендуют начать общение с потенциально подозрительными персонами и выяснить причины и намерения их нахождения в том или ином месте.

MIDD также рекомендует не раскрывать свои личные данные во время общения, не давать подозрительным людям информацию и не оказывать другую помощь, например, дать позвонить по своему телефону.

Члены разведывательно-диверсионных групп считаются опасными, поэтому MIDD рекомендует помнить о рисках и не пытаться самостоятельно задержать такие группы, а сообщать о них в Госполицию, спецслужбы или ближайшее армейское подразделение.