Спецслужба рассказала, как распознать разведчиков и диверсантов из России

Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) подготовила для жителей наиболее важные идентификационные признаки российских разведывательно-диверсионных групп.
В оценке угроз и отчете о деятельности службы за прошлый год говорится, что в соответствии с российскими оперативными процедурами ведения боевых действий при приближении потенциального военного конфликта Россия в стране, на которую нацелилась, активизирует агентуру и направляет туда разведывательно-диверсионные группы из трех-четырех бойцов.
Эти люди могут попасть в страну назначения как легально, так и нелегально, пересекая границу тайно. Причинами могут быть приезд к семье или друзьям, посещение туристических, деловых, культурных или спортивных мероприятий, политическое преследование или угроза мобилизации. Россия действовала подобным образом, когда начала полномасштабное военное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
В задачи разведывательно-диверсионных групп входит наблюдение за важнейшими объектами инфраструктуры и военными объектами, воинскими частями, государственными правоохранительными структурами, подрывная деятельность, устранение общественных деятелей, влияние на общественное мнение и подстрекательство к беспорядкам.
MIDD также опубликовала некоторые из наиболее важных идентификационных признаков групп, занимающихся разведкой и диверсиями.
Первым признаком является внешний вид. Эти персоны могут быть одеты в военизированную, спортивную или туристическую одежду с некоторыми элементами снаряжения и похожими предметами одежды, иметь короткие стрижки, неопрятный, неухоженный вид, спортивное телосложение. У них могут быть при себе документы или валюта страны-агрессора.
Второй признак - снаряжение, то есть предметы экипировки и тип перевозимой пищи, свидетельствующие о выживании в необычных условиях или для удовлетворения особых потребностей, например, предметы радиоаппаратуры, карты, навигационное оборудование, возможно, вооружение.
Третий признак - места проживания. Группы могут останавливаться в отдаленных местах, в лесах и у водоемов, в заброшенных зданиях, в лесных массивах, у одиноких или антисоциальных людей.
В-четвертых, признаком может быть поведение в общественных местах. Такие люди не ориентируются или слабо ориентируются на местности, могут передвигаться по военной схеме, наблюдать за местностью и расспрашивать местное население о политических позициях. Возможно, знание государственного языка будет только у одного из членов группы.
В-пятых, можно заметить, что они выполняют задания, то есть такие группы могут проявлять повышенный интерес к критически важной или базовой инфраструктуре, правоохранительным учреждениям и армейским объектам - наблюдать за этими объектами и расспрашивать о них местных жителей.
"Опыт Украины показывает, что российские спецслужбы способны адаптироваться к среде и условиям, в которых они развернуты, то есть члены разведывательно-диверсионных групп могут визуально не соответствовать классическому профилю разведчика-диверсанта. Следовательно, эти показатели необходимо оценивать в контексте обстановки и обстоятельств, в которых наблюдаются подозрительные лица или деятельность", - говорится в докладе.
При выявлении подозрительных лиц следует учитывать, что один показатель не является доказательством связи лица с враждебной Латвии деятельностью иностранных спецслужб. Однако, если у граждан есть обоснованные подозрения, эксперты MIDD рекомендуют начать общение с потенциально подозрительными персонами и выяснить причины и намерения их нахождения в том или ином месте.
MIDD также рекомендует не раскрывать свои личные данные во время общения, не давать подозрительным людям информацию и не оказывать другую помощь, например, дать позвонить по своему телефону.
Члены разведывательно-диверсионных групп считаются опасными, поэтому MIDD рекомендует помнить о рисках и не пытаться самостоятельно задержать такие группы, а сообщать о них в Госполицию, спецслужбы или ближайшее армейское подразделение.
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