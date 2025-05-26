На пост главы airBaltic претендуют более 40 кандидатов почти из 30 стран

На должность исполнительного директора и председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic претендуют более сорока кандидатов почти из тридцати стран, в том числе и из самой Латвии. Об этом агентству LETA сообщил председатель совета компании Андрей Мартынов.
Он также отметил, что на текущей неделе номинационная комиссия примет решение о следующем этапе отбора кандидатов. После этого будет выбран специалист по подбору персонала, который займется оценкой кандидатов.
Окончательное решение о назначении нового исполнительного директора примет совет airBaltic, основываясь на рекомендациях номинационной комиссии и специалиста по подбору персонала, уточнил Мартынов.
Общий процесс отбора кандидатов, по его словам, займет приблизительно три месяца. По завершении отбора общественность получит подробную информацию о критериях оценки и ходе отбора.
По предварительному анализу поступивших заявок можно заключить, что вакансия вызвала широкий интерес у высококвалифицированных кандидатов, подчеркнул глава совета.
Ранее агентство LETA уже сообщало, что в объявлении о вакансии исполнительного директора airBaltic размер заработной платы указан не был, однако совет компании уточнил, что вопрос вознаграждения будет решаться индивидуально с отобранным кандидатом.
В 2024 году бывший руководитель компании Мартин Гаусс получал годовое вознаграждение в размере 838 568 евро.
До завершения конкурса исполняющим обязанности главы компании остается директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.
Как сообщалось ранее, 7 апреля текущего года совет airBaltic принял решение об освобождении от должности исполнительного директора и председателя правления компании Мартина Гаусса.
В конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложениях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую долю в 10% в капитале латвийской авиакомпании. После потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) конвертируемая акция будет переведена в обыкновенные акции airBaltic.
Размер доли Lufthansa Group после IPO будет зависеть от рыночной стоимости акций на момент размещения. В рамках сделки также предусмотрено, что доля Lufthansa Group после IPO составит не менее 5% капитала airBaltic.
Эта сделка должна получить одобрение Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).
В данный момент латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену (через компанию Aircraft Leasing 1) - 2,03%. 30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось о том, что после IPO государство сохранит в капитале авиакомпании не менее 25% плюс одну акцию.
В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, а также выполнила 47 тысяч рейсов, что превышает показатель предыдущего года на 7%.
Однако, несмотря на рост числа пассажиров, по итогам 2024 года группа airBaltic получила аудированный убыток в размере 118,159 миллиона евро - в отличие от прибыли годом ранее. При этом оборот группы вырос на 11,9% по сравнению с 2023 годом и составил 747,572 миллиона евро.
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