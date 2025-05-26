Литва требует от Минска возместить 200 млн евро ущерба в деле о мигрантах

"Это может иметь влияние на другие разбирательства или касаться вопросов, которые будут связаны с ответственностью государства в других делах, например, при оценке причинно-следственной связи между соответствующими событиями и их последствиями", - заявили в Минюсте.

По данным министерства, в настоящее время ЕСПЧ рассматривает семь индивидуальных дел против Литвы, касающихся вопросов прав мигрантов.

В ответ на наплыв мигрантов Литва с лета 2021 года начала разворачивать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Эта практика продолжается и по сей день.

В МИД Литвы заявили, что об участии Минска в преднамеренной организации миграционного кризиса свидетельствует тот факт, что белорусские госкомпании увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих иностранцев.

Независимый белорусский новостной портал "Еврорадио" со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши сообщил, что Польша рассматривает возможность присоединения к иску Литвы.

В польском министерстве сообщили, что "согласны с оценкой Литвы в отношении грубого нарушения Беларусью международного права".

"Министерство иностранных дел Польши внимательно изучает предложение Литвы относительно возможного участия нашей страны в этом процессе", - цитирует "Еврорадио" сообщение министерства.

Как сообщалось ранее, с начала миграционного кризиса в Польшу из Беларуси попытались нелегально въехать почти 112 тысяч мигрантов, которые были развернуты на границе.