Литва подает в Международный суд ООН иск против Беларуси

Литва подала иск в Международный суд ООН против Беларуси в связи с миграционным кризисом, который был вызван режимом диктатора Александра Лукашенко и которым нарушается международное право, сообщил в понедельник литовский МИД.
Как сообщили в ведомстве, дело, поданное в базирующийся в Гааге суд, связано с нарушением государственных обязательств, установленных Протоколом ООН против незаконного ввоза мигрантов по земельным, морским и воздушным путям.
"С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов из Беларуси. Собранные литовскими властями доказательства подтверждают прямую причастность белорусского режима к организации потока мигрантов", - отметил МИД.
Причастность Минска подтверждается тем, что белорусские госкомпании увеличили количество рейсов с Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение въехавших мигрантов.
Кроме того, по прибытии в Беларусь многих мигрантов белорусские службы безопасности сопровождали до границы с Литвой и заставляли пересекать ее нелегально, зачастую в опасных и угрожающих жизни условиях.
По информации МИД, белорусская пограничная служба, несмотря на неоднократные призывы к сотрудничеству, отказалась сотрудничать с литовскими службами, чтобы остановить незаконное пересечение границы.
"Литва считает эти действия осознанной попыткой белорусского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и Евросоюз, чтобы ответить на ее поддержку белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека", - говорится в заявлении ведомства.
В нем также отмечается, что, несмотря на интенсивные двусторонние переговоры, спор о нарушениях протокола ООН не урегулирован, в связи с чем Литва в понедельник обратилась в базирующийся в Гааге Международный суд ООН с требованием привлечения Белоруссии к ответственности в соответствии с международным правом.
Литва требует полной компенсации ущерба, которая включает в себя также затраты на строительство ограждения границы, а также гарантии того, что действия, не соответствующие международному праву, не будут повторяться.
В прошлом году Литва была первой страной, которая попросила Международный уголовный суд начать расследование совершенных режимом Лукашенко преступлений против человечности, принудительной депортации и преследования лиц, а также иного рода жестокого обращения, противоречащего основным нормам международного права.
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