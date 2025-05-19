Литва подает в Международный суд ООН иск против Беларуси

Как сообщили в ведомстве, дело, поданное в базирующийся в Гааге суд, связано с нарушением государственных обязательств, установленных Протоколом ООН против незаконного ввоза мигрантов по земельным, морским и воздушным путям.

"С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов из Беларуси. Собранные литовскими властями доказательства подтверждают прямую причастность белорусского режима к организации потока мигрантов", - отметил МИД.

Причастность Минска подтверждается тем, что белорусские госкомпании увеличили количество рейсов с Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение въехавших мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многих мигрантов белорусские службы безопасности сопровождали до границы с Литвой и заставляли пересекать ее нелегально, зачастую в опасных и угрожающих жизни условиях.

По информации МИД, белорусская пограничная служба, несмотря на неоднократные призывы к сотрудничеству, отказалась сотрудничать с литовскими службами, чтобы остановить незаконное пересечение границы.