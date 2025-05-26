Выработка энергии ветра в странах Балтии резко упала

В Литве рыночная цена электроэнергии выросла на 1% и, как и в Латвии, составила 63,26 евро за МВт-ч. В Эстонии цена на электроэнергию упала на 2% и составила 62,46 евро за МВт-ч.

Цена в системе Nord Pool снизилась на 15% до 18,32 евро за МВт-ч.

В странах Балтии выработка ветровой энергии на прошлой неделе упала на 45%, а солнечной - выросла на 13%. Также увеличился приток воды в Даугаву, что привело к удвоению выработки на гидроэлектростанциях (ГЭС). Импорт электроэнергии в страны Балтии увеличился на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Между тем снижение цен на электроэнергию в странах Северной Европы было обусловлено главным образом увеличением на 16% производства на ветряных электростанциях, пик которого пришелся на середину недели.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 7108 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 7549 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4% и составило 450 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 8% ниже, чем неделей ранее, и составило 112 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 2% до 133 ГВт-ч. Литва потребила 205 ГВт-ч, что на 4% меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4%, всего было произведено 349 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии увеличилось на 53% по сравнению с предыдущей неделей и составило 92 ГВт-ч. В Эстонии производство снизилось на 21% и составило 83 ГВт-ч. В то же время в Литве производство электроэнергии упало на 13% до 174 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 82% в Латвии, 63% в Эстонии и 85% в Литве. В целом страны Балтии произвели 77% электроэнергии, потребленной в регионе.