Пуятс рассказал, как долго продлится давление нелегальных мигрантов на латвийской границе

Давление нелегальных мигрантов из Беларуси и косвенно из России на латвийскую границу может продолжаться еще несколько лет, заявил во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) генерал Гунтис Пуятс.
Пуятс отметил, что апрель и май были для ГПО месяцами очень интенсивной работы, так как ежедневно выявлялось около 70 нелегальных нарушителей границы, или от 1500 до 2000 таких людей в месяц.
Сейчас проблем больше, чем год назад, добавил он. Пуятс не ожидает, что число нелегальных мигрантов уменьшится летом или в ближайшие годы.
В этих условиях очевидно, что правительство продлит особый режим безопасности на белорусской границе, сказал Пуятс, признав при этом, что, возможно, придется принять решение и о более жестких мерах.
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