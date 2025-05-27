Пуятс рассказал, как долго продлится давление нелегальных мигрантов на латвийской границе

Пуятс отметил, что апрель и май были для ГПО месяцами очень интенсивной работы, так как ежедневно выявлялось около 70 нелегальных нарушителей границы, или от 1500 до 2000 таких людей в месяц.

Сейчас проблем больше, чем год назад, добавил он. Пуятс не ожидает, что число нелегальных мигрантов уменьшится летом или в ближайшие годы.

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В этих условиях очевидно, что правительство продлит особый режим безопасности на белорусской границе, сказал Пуятс, признав при этом, что, возможно, придется принять решение и о более жестких мерах.