Подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Когда они подешевеют?

Снижение цен на продукты питания может отразиться на реальных ценах в течение двух недель, заявил во вторник министр экономики Виктор Валайнис на церемонии подписания меморандума о снижении цен на продукты питания, сообщает агентство LETA.
В то же время внедрение инструмента сравнения цен на продукты питания займет больше времени.
Во вторник, 27 мая, в Министерстве экономики был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания.
Меморандум подписали министр экономики Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, а также председатель правления Центрального союза молочных фермеров Латвии Янис Шолкс.
Меморандум также подписали председатель совета Федерации продовольственных предприятий Латвии Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления ассоциации "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнеры.
Меморандум предусматривает введение продовольственной корзины низких цен, внедрение инструмента сравнения цен, а также стимулирование доли продукции местного производства в магазинах.
Создание продовольственной корзины низких цен будет предусматривать наличие как минимум одного продукта с самой низкой ценой в каждой из 10 товарных категорий, а также с определенной регулярностью обмен продуктов на другие продукты из той же категории.
Валайнис отметил, что инструмент сравнения цен будет способствовать конкуренции между торговцами. Его работа потребует от торговцев раз в день предоставлять информацию о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет ее публиковать. Данные будут доступны для различных инструментов сравнения цен и опубликованы на сайте Министерства экономики.
В то же время внедрение инструмента сравнения цен требует внесения изменений в Закон о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять эти данные в ЦСУ, что будет способствовать конкуренции между торговцами.
Валайнис сказал, что представители датской компании Salling Group, которой принадлежит розничный торговец Rimi, заявили, что в Дании с введением такого инструмента сравнения цен цены на продукты питания в стране снизились на 17%, как и инфляция в стране.
Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению местных продуктов питания.
Валайнис заявил, что Минэкономики и подчиненные ему учреждения "начнут следить за ситуацией с первого дня, чтобы иметь возможность прийти к каким-то выводам".
Министр экономики также отметил, что Министерство экономики работает над мерами по снижению цен на продукты питания с ноября и что это была интенсивная работа, в ходе которой Совет по конкуренции, Центр по защите прав потребителей (PTAC) и Министерство земледелия работали над решениями по снижению цен на продукты питания.
Цель, поставленная Министерством экономики, - добиться сокращения цен на 20% самых необходимых групп продуктов питания, а также увеличить долю латвийских продуктов питания в магазинах.
Первоначально поправки в закон предлагало Министерство экономики, однако отрасль предложила добиться результата сама, и "с точки зрения Министерства экономики неважно, являются ли это поправками в закон или собственной инициативой торговцев", сказал Валайнис.
Минэкономики обязалось контролировать реализацию меморандума, а также отложить внесение предлагаемых поправок в Закон о запрете недобросовестной торговой практики, если цели меморандума будут достигнуты.
Министр земледелия Арманд Краузе заявил, что Министерство земледелия также будет контролировать реализацию меморандума.
Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш заявил, что и торговцы, и производители считают, что законы и нормативные акты не должны вмешиваться в вопросы ценообразования, и что подписание меморандума было логичным решением.
Эндзиньш подчеркнул, что изначально достижение более низких цен на базовую продуктовую корзину и увеличение доли местного производства казались несовместимыми целями, однако были найдены решения, позволяющие достичь обеих целей.
Также было важно договориться о том, что Совет по конкуренции не будет наказывать торговцев после подписания меморандума. Эндзиньш отметил, что Конституционный суд вынес заключение о том, что соглашение соответствует нормативным актам.
В число торговых организаций, подписавших меморандум, входит около 75–80% участников рынка, среди которых top!, Elvi Latvija, Aibe, Narvesen, Maxima, Lidl, Rimi и другие. В то же время Минэкономики продолжает работу с теми торговыми сетями, которые не охвачены меморандумом.
Эндзиньш также сообщил, что крупные торговцы ждут решения комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике от 28 мая о том, будут ли внесены поправки в Закон о запрете недобросовестной торговой практики. Торговцы готовы соблюдать меморандум при условии отсутствия правового регулирования.
В то же время планируется провести социологический опрос, чтобы выяснить, почувствовали ли покупатели, что в розничных сетях есть продуктовая корзина низких цен, а также оценить, изменится ли лояльность покупателей к местным продуктам.
Как уже сообщалось, в марте этого года Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике обратилась в Министерство экономики с просьбой рассмотреть и оценить поправки к Закону о запрете недобросовестной торговой практики.
На заседании комиссии юридическое бюро Сейма призвало Министерство экономики пересмотреть поправки к законопроекту, поскольку в них содержалось несколько конституционных рисков.
Также сообщалось, что целью законопроекта, разработанного Минэкономики, является содействие добросовестной торговле и обеспечение равной конкуренции на розничном рынке продовольствия, а также сбалансированное сотрудничество в случаях, когда покупатель сельскохозяйственной и продовольственной продукции, являющийся экономически более сильным, недобросовестно использует свое положение, нанося тем самым ущерб поставщику.
Законопроект предполагает дополнить перечень недобросовестной торговой практики положением о равном обращении и недискриминации со стороны покупателя.
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