Активисты призывают подписаться за введение в Латвии нового налога - на мясо

Авторы инициативы - ученый-эколог и эксперт по устойчивому развитию Янис Бризга и новатор, социолог и художник-перформансист Сандрис Муриньш - отмечают, что этот налог может стать важным инструментом для продвижения более благоприятных для природы, климата и здоровья привычек питания на основе растительной пищи. Инициатива будет запущена 31 мая, когда авторы пригласят всех посетить посвященный ей арт-перформанс на фестивале Starptelpa 2025.

Авторы подчеркивают, что потребление мяса напрямую уничтожает дикие виды, способствует убийству живых существ в промышленных масштабах, загрязняет окружающую среду, изменяет климат и повышает риск развития у людей рака и заболеваний системы кровообращения.

Они утверждают, что эти негативные последствия имеют серьезные социальные издержки, что было доказано многочисленными научными исследованиями. Однако эти общественные издержки не включены в цены на мясо, что создает искаженные экономические стимулы. Это способствует неустойчивому, разрушающему природу, изменяющему климат и угрожающему здоровью населения образу жизни, что противоречит обязательствам Латвии и международного сообщества в области биоразнообразия, устойчивого развития и климата.

Бризга подчеркивает, что потребление мяса и топлива имеет схожие характеристики: и одно, и другое представляет угрозу природе и способствуют изменению климата и неравенству в обществе. Исследователи из Боннского университета пришли к выводу, что потребление мяса необходимо сократить как минимум на 75%, чтобы продовольственная система не угрожала биоразнообразию и не способствовала изменению климата.