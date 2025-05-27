Останки погибшего латвийского добровольца будут кремированы в Украине

Посольство Латвии получило медицинское заключение, подтверждающее факт гибели латвийского добровольца Никиты Сладзевскиса, который на фронте использовал фамилию Таренов.

Гражданин Латвии Сладзевскис погиб при выполнении боевого задания 13 мая 2025 года в селе Нововодяное, расположенном в Сватовском районе Луганской области.

По словам пресс-секретаря МИД, причиной смерти стала травма от взрыва, полученная в результате боевых действий. Память о бойце будет увековечена, а его останки будут кремированы в Украине.

Как уже сообщали TV3 Ziņas, в своем завещании Сладзевскис указал, что хотел бы быть кремирован и чтобы его прах был развеян в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным "Латвиец". Это третий латвийский доброволец, погибший в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

В прошлом году в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов, а в 2023 году - Виталий Смирнов.

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