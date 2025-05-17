В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов

В Украине погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным "Латвиец". Это третий латвийский доброволец, погибший в Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Смерть Таренова Латвийскому телевидению подтвердил близкий к бойцу источник. Ранее о гибели волонтера сообщили аккаунты в социальных сетях, связанные с поддержкой Украины.
Ņikita Tarenovs.— SOS palīdzība Ukrainas armijai (@ukrainai_sos) May 16, 2025
Uz vairoga. Mūžīga slava varonim! pic.twitter.com/zKlJZ90lrK
Как сообщают украинские СМИ, Таренов был ранен в бою на Харьковском направлении во время успешного отражения вражеского наступления, а в процессе эвакуации погиб в результате удара российского беспилотника.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что у посольства Латвии в Украине пока нет официального подтверждения гибели Таренова. В Министерстве обороны также ожидают официальной информации от украинских властей, но отметили, что Таренов ранее не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.
Как сообщалось, в прошлом году в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов, а в 2023 году - Виталий Смирнов.
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