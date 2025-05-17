В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов

Смерть Таренова Латвийскому телевидению подтвердил близкий к бойцу источник. Ранее о гибели волонтера сообщили аккаунты в социальных сетях, связанные с поддержкой Украины.

Ņikita Tarenovs.



Uz vairoga. Mūžīga slava varonim! pic.twitter.com/zKlJZ90lrK — SOS palīdzība Ukrainas armijai (@ukrainai_sos) May 16, 2025

Как сообщают украинские СМИ, Таренов был ранен в бою на Харьковском направлении во время успешного отражения вражеского наступления, а в процессе эвакуации погиб в результате удара российского беспилотника.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что у посольства Латвии в Украине пока нет официального подтверждения гибели Таренова. В Министерстве обороны также ожидают официальной информации от украинских властей, но отметили, что Таренов ранее не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

Как сообщалось, в прошлом году в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов, а в 2023 году - Виталий Смирнов.