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В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов

Военный со свечой.
Военный со свечой. Фото: Schutterstock.com

В Украине погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным "Латвиец". Это третий латвийский доброволец, погибший в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Смерть Таренова Латвийскому телевидению подтвердил близкий к бойцу источник. Ранее о гибели волонтера сообщили аккаунты в социальных сетях, связанные с поддержкой Украины.

Как сообщают украинские СМИ, Таренов был ранен в бою на Харьковском направлении во время успешного отражения вражеского наступления, а в процессе эвакуации погиб в результате удара российского беспилотника.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что у посольства Латвии в Украине пока нет официального подтверждения гибели Таренова. В Министерстве обороны также ожидают официальной информации от украинских властей, но отметили, что Таренов ранее не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

Как сообщалось, в прошлом году в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов, а в 2023 году - Виталий Смирнов.

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