В Словакии будут продавать мясо бурого медведя

В прошлом месяце правительство утвердило план, который предусматривает отстрел примерно четверти популяции бурых медведей в Словакии, которая составляет около 1300 особей.
Защитники природы, оппозиционные политики и депутаты Европарламента раскритиковали этот план.
Бурый медведь является исчезающим видом в Европе, но словацкое правительство хочет ограничить численность медведей в стране после нескольких случаев нападения медведей на людей.
Правительство объявило на этой неделе, что мясо добытых медведей будет продаваться людям, чтобы оно не пропадало зря. Со следующей недели организации при Министерстве окружающей среды смогут предлагать мясо на продажу при условии соблюдения всех правовых условий и требований гигиены.
"Мы выпустим для употребления в пищу каждое животное, которое будет застрелено и будет соответствовать определенным условиям. Почему? Потому что мясо медведя съедобно," - сказал государственный министр Филип Куффа.
В Словакии в период с 2000 по 2020 год было зафиксировано 54 нападения медведей, а среднее количество нападений медведей в год возросло до десяти случаев.
В апреле медведь задрал человека насмерть в лесу в центральной Словакии. Вскоре после этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил об отстреле медведей, заявив: "Мы не можем жить в стране, где люди боятся ходить в лес".
Фицо сообщил, что будет отстрелено до 350 бурых медведей. Правительство считает, что чрезмерное количество медведей привело к нападениям на людей, но организации по защите прав животных и критики считают, что сконцентрироваться нужно на профилактических мерах.
Директивы Евросоюза строго защищают бурых медведей, и их можно убивать только в исключительных случаях, например, когда есть угроза общественной безопасности, когда нет других альтернатив.
Мясо медведя в Европе обычно не едят, и только в некоторых регионах оно считается деликатесом. В большинстве государств-членов ЕС строгие правила охоты и защищенный статус медведей означают, что мясо медведя редко доступно и обычно не встречается в ресторанах или магазинах.
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