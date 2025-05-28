В Словакии будут продавать мясо бурого медведя

В прошлом месяце правительство утвердило план, который предусматривает отстрел примерно четверти популяции бурых медведей в Словакии, которая составляет около 1300 особей.

Защитники природы, оппозиционные политики и депутаты Европарламента раскритиковали этот план.

Бурый медведь является исчезающим видом в Европе, но словацкое правительство хочет ограничить численность медведей в стране после нескольких случаев нападения медведей на людей.

Правительство объявило на этой неделе, что мясо добытых медведей будет продаваться людям, чтобы оно не пропадало зря. Со следующей недели организации при Министерстве окружающей среды смогут предлагать мясо на продажу при условии соблюдения всех правовых условий и требований гигиены.

"Мы выпустим для употребления в пищу каждое животное, которое будет застрелено и будет соответствовать определенным условиям. Почему? Потому что мясо медведя съедобно," - сказал государственный министр Филип Куффа.

В Словакии в период с 2000 по 2020 год было зафиксировано 54 нападения медведей, а среднее количество нападений медведей в год возросло до десяти случаев.

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