В Латвии растет популяция медведей. Министр задумался над ограничениями

В четверг в эфире передачи Krustpunktā на Латвийском радио министр заявил, что 20–30 лет назад в Латвии было всего несколько медведей, а сейчас, по данным специалистов лесной отрасли, на территории страны проживает около 120 особей.

Поэтому, по мнению министра, представляющего сферу сельского хозяйства и лесозаготовки, необходимо задуматься об ограничении численности этих животных, относящихся к особо охраняемым видам, чтобы популяция медведей не увеличивалась слишком быстро.

Краузе подчеркнул, что это вопрос безопасности людей, поскольку в прошлом году медведь напал на одного из сотрудников Latvijas valsts meži.

В Латвии охота на медведей запрещена, и сам министр признал, что изменить правила охоты будет непросто, поскольку медведь является особо охраняемым видом. Однако, по его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

Статус особо охраняемого вида медведь получил в соответствии с Законом о защите видов и биотопов. Контроль за охраной таких животных согласно этому закону осуществляет Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) и его подведомственные учреждения, а не Министерство земледелия.

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