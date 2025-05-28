Остапенко одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции

Остапенко, которая находится на 21-м месте в рейтинге WTA и под таким же номером посеяна на турнире, со счетом 5:7, 6:3, 6:3 обыграла Доулхайд (66-е место WTA).

Ранее теннисистки на корте не встречались.

Остапенко была лучше в завершающих ударах результативных серий (35:23), но допустила больше невынужденных ошибок (37:30). Она чаще и эффективнее выходила к сетке, набрав очки в восьми из 12 таких возможностей, тогда как ее сопернице удалось сделать это в половине из восьми попыток выхода к сетке.

Латвийская теннисистка выиграла 89 из 175 розыгрышей в матче.

За победу во втором круге Остапенко заработала 130 рейтинговых очков.

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27-летняя Остапенко 11-й раз играет в Открытом чемпионате Франции, и 10-й раз подряд - в основной сетке. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, добившись одного из величайших успехов в истории латвийского спорта, но с тех пор на парижских кортах не проходила дальше третьего круга. В прошлом году Остапенко дошла до второго круга.

26-летняя американка играет в основной сетке второго турнира Большого шлема сезона в третий раз, дальше второго круга она не проходила ни разу.

Победительница встретится в третьем круге либо с казахстанкой Еленой Рыбакиной (11-е место в рейтинге WTA), либо с американкой Ивой Йович (129-е место в рейтинге WTA).