"Последние годы были очень успешными": сеть винтажных магазинов из Риги расширяется на Таллинн

"Мы продаем отборную винтажную одежду из США, Канады, Японии и Западной Европы. Мы, в сущности, семейный бизнес - я, мой муж и наши наемные сотрудники", - рассказывает Беате Корте-Витола, глава фирмы SIA Ilviri, работающей под маркой NorthernGrip, и добавляет, что всего в Риге у них три магазина.

По словам Корте-Витолы, сейчас на рынке винтажа конкуренция выше, чем когда их бизнес только запускался, но латвийская компания рассчитывает окупить вложения в Эстонии за три года, как и при открытии рижских магазинов: "Кроме того, последние несколько лет у нас были очень успешными в финансовом плане".

Ранее RUS TVNET подробно рассказывал о том, как устроен рынок винтажной одежды в Латвии и почему люди продолжают ходить в секонд-хенды.

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