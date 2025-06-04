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"Мы об этом говорим на кухне" - открылась выставка о национальной идентичности

Выставка Beyond the Bent Twig ("За пределами согнутой ветви")

Что значит жить в Латвии, быть латвийцем, чувствовать себя дома? Как самоощущение меняется со временем и в результате политических событий? Молодые люди видят, что механизмы, которые их защищали и которым мы привыкли доверять, больше не работают. Все это темы, которые так или иначе поднимаются и в личных беседах, и в политических дискуссиях, и в искусстве. Выставка Beyond the Bent Twig ("За пределами согнутой ветви") как раз об этом. Правда, в куда менее очевидной манере.

Как и в любом хорошем искусстве - интерпретации отданы на откуп посетителям, зрителям. Но создатели выставки дают нам рамку, внутри которой стоит искать ключ к пониманию высказываний художников.

Этой рамкой является высказывание философа Исайи Берлина, рожденного в Риге, который делил страны на две категории. Первые свою идентичность строят через имперскость, колониализм. А вторые, как раз наоборот, формируются через сопротивление этой имперскости. Согнутые ветви, которые распрямляются. Отсюда, собственно, и название выставки - размышление о том, как Латвии и в Латвии найти свою идентичность тогда, когда ветвь уже распрямилась. Чем являемся мы, кроме как результатом исторических травм?

Посетители на выставке Beyond the Bent Twig ("За пределами согнутой ветви")

Экспозиция находится в Музее искусства Тихоокеанского региона и Океании по адресу ул. Виландес, 16, в Риге. Выставка продлится до 4 июля, то есть еще целый месяц. Посетите ее, пожалуйста. Это способ по-другому осознать себя и происходящее вокруг, диалог с людьми, которых вы, возможно, никогда не встретите, но которые тем не менее являются частью Латвии.

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