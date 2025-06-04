"Мы об этом говорим на кухне" - открылась выставка о национальной идентичности

Что значит жить в Латвии, быть латвийцем, чувствовать себя дома? Как самоощущение меняется со временем и в результате политических событий? Молодые люди видят, что механизмы, которые их защищали и которым мы привыкли доверять, больше не работают. Все это темы, которые так или иначе поднимаются и в личных беседах, и в политических дискуссиях, и в искусстве. Выставка Beyond the Bent Twig ("За пределами согнутой ветви") как раз об этом. Правда, в куда менее очевидной манере.