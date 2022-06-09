Существует несколько лайфхаков, зная которые, процесс борьбы с лишним весом может пройти проще и менее мучительно. Почему, например, "похудеть на холодном супе" не так уж и легко, а перекус в виде ягод - не всегда хорошая идея, разбираемся с сертифицированным тренером по фитнесу, фитнес-нутрициологом, руководителем международного проекта по снижению веса Екатериной Малнач.