Букингемский дворец ответил латышке: "Его Величество был тронут"

Что и говорить, да, я действительно не знаю никого, у кого было бы такое письмо - адресованное лично от короля Великобритании Карла III, - но, знаете, это, наверное, не главное, что я хотела донести до вас этой статьей.

Почти чувствуя себя виноватой, я вежливо придвигаю конверт и спрашиваю, какая марка здесь будет уместна. Работница выпучивает глазные яблоки и даже не глядя спрашивает - какая страна? Я говорю - Соединенное Королевство. Она смотрит - значит, Великобритания. И дает мне две почтовые марки. Я спрашиваю, нет ли более подходящих. На что она отвечает: "К чему? Времени года? Тебе надо цветочки на март или снежинки на декабрь?" Я говорю: "Нет, для королевского дома. Может быть какой-нибудь флаг Латвии или наша красивая Милда со звездами..." На мой ответ работница поднимается и наконец обращает внимание на конверт. Читает один раз, второй, на третий чуть не сходит с ума, исследует меня взглядом с головы до ног и полушепотом спрашивает: "Вы будете слать письмо королю Англии?"