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Букингемский дворец ответил латышке: "Его Величество был тронут"

Перевод: rus.tvnet.lv

В тот момент я была в отпуске в Риме, кода мне позвонил друг, который присматривает за моим корги. Даже не дождавшись моего "алло", он сказал: "Представь, что в твоем почтовом ящике!!!" Я улыбнулась и уверенно ответила: "Знаю! Открытка из Сан-Франциско". (Потому что знала - моя любимая коллега, зная, насколько я люблю открытки, определенно прислала мне какую-то). Однако в трубке продолжался настойчивый призыв угадать еще раз, потому что в углу моего почтового ящика ждало что-то другое... Я тогда я остолбенела. "Нет, не может быть..." "Может!" И со скоростью света мне в WhatsApp прилетело фото, заставившее мое сердце сделать сальто - это было письмо из Букингемского дворца! Письмо от... самого короля Великобритании Карла III. Нет, друзья, это не начало романтического романа - так и произошло. Со мной. Как? Расскажу!

Что и говорить, да, я действительно не знаю никого, у кого было бы такое письмо - адресованное лично от короля Великобритании Карла III, - но, знаете, это, наверное, не главное, что я хотела донести до вас этой статьей.

Почти чувствуя себя виноватой, я вежливо придвигаю конверт и спрашиваю, какая марка здесь будет уместна. Работница выпучивает глазные яблоки и даже не глядя спрашивает - какая страна? Я говорю - Соединенное Королевство. Она смотрит - значит, Великобритания. И дает мне две почтовые марки. Я спрашиваю, нет ли более подходящих. На что она отвечает: "К чему? Времени года? Тебе надо цветочки на март или снежинки на декабрь?" Я говорю: "Нет, для королевского дома. Может быть какой-нибудь флаг Латвии или наша красивая Милда со звездами..." На мой ответ работница поднимается и наконец обращает внимание на конверт. Читает один раз, второй, на третий чуть не сходит с ума, исследует меня взглядом с головы до ног и полушепотом спрашивает: "Вы будете слать письмо королю Англии?"

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