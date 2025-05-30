Литва все еще рассматривает возможность инвестиций в airBaltic

В Риге с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и главой правительства Эстонии Кристеном Михалом встретилась министр Латвии Эвика Силиня.

Премьер-министры встретились в пятницу, 30 мая, в Риге в рамках Совета министров стран Балтии, в котором в этом году председательствует Латвия.

Силиня в апреле заявила, что обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением рассмотреть возможность участия в запланированном первичном публичном размещении акций (IPO) авиакомпании airBaltic.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что если IPO airBaltic состоится, то Эстония окажет политическую поддержку и поддержит Латвию в ее решении относительно авиакомпании. Однако, по его словам, Латвия или сама airBaltic не обращались к Эстонии с просьбой об инвестициях.

"Если будет IPO, то как только появится более подробная информация, мы выступим с заявлением", - добавил он.

Палуцкас, в свою очередь, подтвердил, что Литва получила предложение рассмотреть возможность инвестиций в airBaltic. В настоящее время это предложение изучается Министерством транспорта Литвы совместно с управлением литовских национальных аэропортов.