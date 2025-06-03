Выяснилось, где баскетболисты в Вентспилсе заразились кишечной инфекцией

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования выяснил, что острая кишечная инфекция участников и посетителей международного юношеского баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League связана с питанием в одном из кафе Вентспилсского олимпийского центра.
На основании полученных эпидемиологических и лабораторных данных сделан вывод, что вспышка вызвана употреблением инфицированных продуктов питания, так как все пострадавшие ели централизованно в кафе Bullīts. Возбудитель - норовирус, выявленный у большинства заболевших, сообщает агентство LETA.
В SPKC указывают, что норовирус часто распространяется через продукты питания, вызывая крупные вспышки.
Турнир проходил с 9 по 11 мая этого года в Вентспилсском олимпийском центре: в нем приняли участие 16 команд, в том числе 11 из Латвии, три из Литвы, одна из Эстонии и одна из Грузии. Всего было около 200 участников.
Pabeigta epidemioloģiskā izmeklēšana par pavasarī notikušo Escherichia coli izraisīto uzliesmojumu.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 3, 2025
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С 12 по 15 мая SPKC зарегистрировал и выявил 81 случай острой кишечной инфекции у участников турнира и болельщиков из Латвии, а также получил информацию о 21 случае заболевания у членов литовской и эстонской команд. Симптомы заболевания наблюдались как у взрослых, так и у детей: рвота, диарея, тошнота и лихорадка. В основном заболевание протекало в легкой форме.
Управляющее кафе Bullīts SIA Sandrī в 2023 году работало с оборотом 509 499 евро и убытками в 19 983 евро. Компания была зарегистрирована в 2013 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем компании является Лигита Заринска. Sandrī также управляет кафе Kempings и West Cafe в Вентспилсе.
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