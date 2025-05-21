На юношеском баскетбольном турнире в Вентспилсе зафиксирован 81 случай заболевания

В турнире Best Baltic Basketball League, который проходил с 9 по 11 мая в баскетбольном зале Олимпийского центра "Вентспилс", приняли участие 16 команд - всего около 200 участников из разных стран.

Случаи заболевания выявлены среди команд из четырех стран - Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. SPKC уже проинформировал соответствующие органы здравоохранения Литвы и Эстонии, а информацию для Грузии передали через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Симптомы наблюдались как у взрослых, так и у детей. Это были рвота, диарея, тошнота и повышенная температура. Большинство случаев классифицируются как легкие. Двое заболевших обратились в Консультационный центр детского и юношеского спорта, однако госпитализация не потребовалась.

Уже 12 мая начато эпидемиологическое расследование и проведение тестов - на данный момент обследованы в основном участники из Латвии. Параллельно к расследованию подключены Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) и Инспекция здравоохранения, которые проверяют возможные источники заражения.

Точный источник заболевания пока не подтвержден, однако предварительные результаты расследования указывают на возможного общего поставщика питания как на объединяющий фактор между заболевшими. Расследование продолжается, и ответственные службы обещают предоставить более подробную информацию после получения результатов лабораторных анализов.