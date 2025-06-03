С сегодняшнего дня в некоторых тароматах деньги за депозитную тару можно получить на счет

Планируется, что после завершения пилотного проекта DIO постепенно внедрит эту функцию во всей сети тароматов в Латвии.

Чтобы получить депозитную плату на банковский счет, при первой сдаче упаковки пользователю необходимо будет зарегистрироваться на сайте dPays.eu и создать профиль. Регистрация доступна через аккаунт Google, Apple или по электронной почте и паролю.

Затем в профиле нужно будет добавить банковский счет. Можно привязать счет любого работающего в странах Балтии банка.

После этого на сайте потребуется нажать кнопку "Сканировать депозитный код", а затем отсканировать QR-код, отображенный на экране таромата.

В зависимости от банка-получателя депозитная сумма будет зачислена на указанный счет в течение от одной минуты до нескольких часов. На счета крупнейших банков Латвии выплаты поступят в течение нескольких минут.

Убедиться, доступна ли в конкретном таромате возможность получения залога на банковский счет, можно двумя способами - по визуальному обозначению и QR-коду на экране устройства или

с помощью интерактивной карты на сайте www.depozitapunkts.lv, где в фильтрах поиска появится новая вкладка - Jaunums! Pieņemšanas punkti, kur depozīta maksu var saņemt bankas kontā ("Новинка! Пункты приема, где можно получить возврат депозитной платы на банковский счет").

В пилотных пунктах приема упаковки пользователи по-прежнему смогут выбрать получение купона для покупок в магазине или направить депозитную плату на благотворительность - на помощь Украине, приютам для животных, тяжелобольным детям или одиноким пожилым людям.

Как ранее сообщал RUS TVNET, депозитная система для упаковки напитков в Латвии начала действовать 1 февраля 2022 года. В результате конкурса Государственная служба охраны окружающей среды доверила управление системой на 7 лет компании DIO.

Оборот DIO в 2023 году составил 24,86 миллиона евро, а прибыль - 1,68 миллиона евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.