В Даугавпилсе откроется выставка работ белорусских политзаключенных

На выставке будут представлены рисунки и графика из коллекции правозащитного центра "Вясна" - произведения людей, заключенных в тюрьмы по политическим мотивам.

Эти работы - свидетельства внутренней свободы, напоминание о значении справедливости и человечности, а также возможность услышать голоса, которые авторитарный режим Беларуси сегодня стремится заглушить.

Также в 17:00 в пространстве New East Латвийский театр протестной культуры представит премьеру спектакля "Крещеный" - посвящение белорусскому политзаключенному Валентину Штермеру, умершему в тюрьме. Спектакль пройдет на русском языке и продлится около часа. Билеты (7 €) доступны на портале New East.

Выставку организует Сообщество белорусов Латвии (Суполка беларусаў у Латвii) совместно с правозащитным центром "Вясна" при поддержке Бюро Совета министров Северных стран в Латвии.

Экспозиция будет открыта в New East до 14 июля.