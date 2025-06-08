Элксниньш после победы в Даугавпилсе призвал к изменению Конституции

Политическая сила считает, что на последних муниципальных выборах она написала "новую страницу в истории, потому что с момента восстановления независимости Латвии ни одна партия в Даугавпилсе не получала такой большой поддержки".

Элксниньш также считает, что одним из условий развития и процветания Латгалии и Латвии являются конституционные изменения.

"В первую очередь, нужны прямые выборы мэров, чтобы городами руководили не безличные коалиции, а те, кого выбрал народ. Во-вторых, не менее половины депутатов Сейма должны избираться по одномандатной избирательной системе, чтобы депутат был лично подотчетен своему избирателю, а не прятался за партийным списком", - считает политик.

Прямые выборы президента, по мнению даугавпилсского политика, нужны также для того, чтобы глава государства не зависел от партий и мог самостоятельно принимать решения в кризисных ситуациях.

По данным ЦИК, 14 из 15 депутатских мандатов в Даугавпилсе получила партия Sarauj, Latgale! Элксниньша. 15-е место досталось партии Latvijas attīstībai.

Явка избирателей в Даугавпилсе была посредственной и составила 42,4% от числа имеющих право голоса.