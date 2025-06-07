Как проходили местные выборы в Латвии

В субботу, 7 июня, в Латвии прошли муниципальные выборы, а в воскресенье стали известны их результаты. Как прошли выборы, какие результаты получены, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это освещалось в прямой трансляции RUS TVNET.
Результаты можно увидеть на этой карте
Автоматическая система подсчета голосов не сработала, из-за чего результаты приходилось считать вручную. Политики уже призывают к отставкам в руководстве ЦИК и VDAA. Руководство страны обещает разобраться и найти ответственных.
В Рижскую думу вошли семь списков:
- "Латвия на первом месте" - 18,17% голосов, 13 мандатов;
- "Прогрессивные" - 16,62% голосов, 11 мандатов;
- Нацобъединение - 14,2% голосов, 10 мандатов;
- "Новое единство" - 12,9% голосов, 9 мандатов;
- "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 12,13% голосов, 8 мандатов;
- "Стабильности!" - 6,94% голосов, 5 мандатов;
- "Объединенный список" - 6,28% голосов, 4 мандатов.
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