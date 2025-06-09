В Лос-Анджелесе продолжаются столкновения протестующих с силами безопасности

В воскресенье, 8 июня, в Лос-Анджелесе протестующие подожгли автомобили и вступили в столкновения с силами безопасности, в то время как полиция не допустила контакта демонстрантов с военнослужащими Национальной гвардии, которых президент Дональд Трамп направил на улицы второго по величине города США.
Беспорядки продолжаются уже третий день подряд на фоне протестов против иммиграционных служб.
В воскресенье днем протестующие устроили беспорядки в ограниченной зоне в центре Лос-Анджелеса - были подожжены как минимум три беспилотных автомобиля компании Waymo, еще два были разбиты.
Движение по главной автомагистрали было остановлено более чем на час, когда несколько десятков человек вышли на проезжую часть. Их оттеснили сотрудники патрульной службы Калифорнии, применив шумовые и дымовые гранаты.
Полиция Лос-Анджелеса установила ограждения у федеральных зданий, не позволяя демонстрантам приблизиться к нескольким десяткам вооруженных бойцов Национальной гвардии.
Рейды Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в других городах страны за последние месяцы вызвали протесты небольшого масштаба, однако беспорядки в Лос-Анджелесе стали самыми крупными и продолжительными акциями против иммиграционной политики Трампа.
Опрос телеканала CBS News, проведенный накануне протестов, показал, что большинство американцев поддерживает ужесточение иммиграционного контроля.
В субботу Белый дом объявил, что Трамп подписал указ о направлении в Калифорнию 2000 бойцов Национальной гвардии с целью положить конец нарушениям, которые, как отмечается, до сих пор игнорировалось.
В заявлении подчеркивается, что операция ICE имеет ключевое значение для остановки и разворота потока нелегальных преступников, направляющихся в США.
Также в заявлении говорится, что вспышка насилия демонстрирует, как безответственные лидеры Калифорнии от Демократической партии отказались от своей обязанности защищать граждан. Белый дом подчеркивает, что администрация Трампа не будет проявлять никакой терпимости к насильственному поведению, особенно если оно направлено против сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свой долг.
"Эти преступники будут задержаны и немедленно привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении.
Тем временем министр обороны Пит Хегсет предупредил, что в подавлении беспорядков может быть задействована и армия.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал протестующих воздержаться от насилия.
Гэвин Ньюсом потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о "незаконном размещении войск" Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", - Гэвин Ньюсом.
В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания Трампа о протестах. "Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента", - написал он.
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