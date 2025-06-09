В Лос-Анджелесе продолжаются столкновения протестующих с силами безопасности

В заявлении подчеркивается, что операция ICE имеет ключевое значение для остановки и разворота потока нелегальных преступников, направляющихся в США.

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Также в заявлении говорится, что вспышка насилия демонстрирует, как безответственные лидеры Калифорнии от Демократической партии отказались от своей обязанности защищать граждан. Белый дом подчеркивает, что администрация Трампа не будет проявлять никакой терпимости к насильственному поведению, особенно если оно направлено против сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свой долг.

"Эти преступники будут задержаны и немедленно привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

Тем временем министр обороны Пит Хегсет предупредил, что в подавлении беспорядков может быть задействована и армия.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал протестующих воздержаться от насилия.

Гэвин Ньюсом потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о "незаконном размещении войск" Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", - Гэвин Ньюсом.

В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания Трампа о протестах. "Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента", - написал он.