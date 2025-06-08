Трамп на фоне протестов направил в Лос-Анджелес Нацгвардию

Пентагон пригрозил отправить армию

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил направить в Калифорнию армию. "Если насилие продолжится, будут мобилизованы морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона - они находятся в состоянии повышенной боевой готовности", - предупредил он.

В последний раз Национальная гвардия направлялась в Калифорнию в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Когда стало известно, что Белый дом планирует направить Нацгвардию в Лос-Анджелес, но приказ еще не отдан, Ньюсом выступил против этого. "Эти действия намеренно провокационные и лишь усилят напряженность", - заявил он, отметив, что штат тесно координирует действия с властями округа и города, и в настоящий момент нет необходимости в подкреплении.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс еще в пятницу резко раскритиковала действия федеральных властей против мигрантов. В ответ Том Хоуман, которому Трамп поручил организацию массовых депортаций, заявил: "Мы делаем Лос-Анджелес безопаснее. Мэр Басс должна нас поблагодарить." Замглавы ФБР Дэн Бонгино сообщил, что в ходе пятничных протестов произведено множество арестов. "Вы приносите хаос - мы приносим наручники. Закон и порядок восторжествуют ", - подчеркнул он.

Беспорядки в Лос-Анджелесе

После рейдов вооруженных федеральных агентов против мигрантов в пятницу и субботу произошли ожесточенные столкновения между федеральной полицией и разгневанными демонстрантами. По сообщениям местных СМИ и публикациям в соцсетях, протесты 7 июня происходили в пригороде Парамаунт, где проживает преимущественно латиноамериканское население. Сотрудники иммиграционной службы (ICE) заняли позиции у крупного строительного магазина, возле которого рабочие обычно предлагают свои услуги.

Демонстранты забрасывали агентов различными предметами и обстреливали их петардами. Федеральные агенты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также задержали нескольких участников протеста. Кроме того, была перекрыта часть главной автомагистрали. Группа демонстрантов сожгла флаг США. Также были сооружены баррикады из бетонных блоков и тележек из супермаркета.

Ранее, 6 июня, разгневанные демонстранты преследовали в Лос-Анджелесе колонну автомобилей ICE и забрасывали агентов яйцами. Полиция разогнала толпу при помощи светошумовых гранат. Позднее сотни демонстрантов собрались в центре города с требованием немедленного освобождения задержанных.