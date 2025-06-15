Латвийские волейболисты победили на турнире в Юрмале

В поединке за золотые медали фавориты турнира Плявиньш и Фокеротс со счетом 2:0 (25:23, 21:19) обыграли Александра Самойлова и Густавса Аузиньша, посеянных под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что посеянные под первым номером Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в субботу завершили выступление на четвертьфинальной стадии турнира серии Futures профессионального тура по пляжному волейболу (BPT), который проходит в Юрмале.

На пляже в Майори (Юрмала) в основной сетке турнира Futures участвовали девять латвийских мужских и шесть женских дуэтов.

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Всего в соревнованиях приняли участие представители 19 стран, в том числе гости из США, Канады, Японии, Филиппин и Коста-Рики.

В квалификационном турнире по 16 команд среди мужчин и женщин боролись за восемь путевок в основную сетку, где в каждой категории участвовали по 24 дуэта.

Призовой фонд турнира составил 20 000 евро.

В рейтинге Pro Beach Tour наивысшую категорию имеют соревнования "Elite 16", за ними следуют Challenge, а затем турниры Futures.