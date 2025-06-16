Хоккейные державы назвали, кто поедет на Олимпиаду

Шведская федерация хоккея (SIF) включила в состав национальной сборной на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо Габриэля Ландескуга, который пропустил последние три сезона из-за травм и вернулся на поле только этой весной, чтобы принять участие в Кубке Стэнли.
32-летний капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Колорадо Avalanche не играл в сильнейшей лиге мира с Кубка Стэнли 2022 года, поскольку не залечил травмы. По итогам сезона он сыграл две игры в фарм-клубе Avalanche и пять матчей в Кубке Стэнли.
В первую шестерку шведской команды также вошли капитан Тампа-Бэй Lightning Виктор Хедман, капитан Баффало Sabres Расмус Далин, а также ведущие нападающие своих команд НХЛ — Торонто Maple Leafs, Детройт Red Wings и Лос-Анджелес Kings — Уильям Нюландер, Лукас Рэймонд и Адриан Кемпе.
В первую шестерку финской команды также вошли только игроки НХЛ — вратарь Юсси Сарос из Нашвилл Predators, трио Даллас Stars - защитники Миро Хейсканен и Эса Линделл и нападающий Мико Рантанен. Также в шестерку вошли нападающие Александр Барков из Флорида Panthers и Себастьян Ахо из Каролина Hurricanes.
Сборная Германии объявила, что нападающий Эдмонтон Oilers Леон Драйзайтль выразил готовность играть в олимпийском турнире. Остальные пять немцев также "приписаны" к клубам НХЛ — вратарь Филипп Грубауэр из Колорадо Avalanche, защитник Мориц Зайдер из Детройт Wings, а также нападающие Нико Штурм из Флорида Panthers, Лукас Райхель из Чикаго Blackhawks и Тим Штицле из Оттава Senators.
В домашней же сборной Италии в первой шестерке игроков НХЛ нет: в заявке значатся Дамиан Клара из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) Сан-Диего Gulls, защитники Томас Ларкин из немецкого клуба Schweninger Wild Wings и Лука Дзаната из местной Pustertal/Val Pusteria, а также нападающие Диего Костнер из швейцарской команды Ambri-Piotta, Томми Пулдерер из Pustertal/Val Pusteria и Далиель Мантенуто из Bolzano.
С свою очередь в первоначальный состав сборной Чехии вошли Давид Пастрняк, третий по результативности игрок регулярного сезона НХЛ, из Бостон Bruins, его партнер по нападению Павел Заха, еще два нападающих — Мартин Нечас из Avalanche и Ондржей Палат из Нью-Джерси Avalanche, а также защитник Радко Гудас и вратарь Лукаш Досталь из Анахайм Ducks.
Швейцарская сборная также объявила имена первых шести игроков, которые примут участие в олимпийском турнире, и в нее также войдет один из лучших атакующих защитников НХЛ, капитан Нашвилл Predators Роман Йоси. Также в списке защитник Йонас Зигенталер из Devils и нападающий Кевил Фиала из Лос-Анджелес Kings, капитан Devils Нико Хишир, его товарищ по команде Тимо Майер и Нино Нидеррайтер из Виннипег Jets.
В состав сборной Латвии войдут следующие игроки НХЛ: защитник Увис Янис Балинскис, нападающий Родриго Аболс, нападающий Теодор Блюгер, нападающий Земгус Гиргенсонс, вратарь Элвис Мерзликин, вратарь Артур Шилов.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Латвийская сборная будет играть в группе C против США, Германии и Дании. Группа A будет включать Канаду, Швейцарию, Чехию и Францию, а группа B - Финляндию, Швецию, Словакию и Италию.
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