Хоккейные державы назвали, кто поедет на Олимпиаду

В домашней же сборной Италии в первой шестерке игроков НХЛ нет: в заявке значатся Дамиан Клара из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) Сан-Диего Gulls, защитники Томас Ларкин из немецкого клуба Schweninger Wild Wings и Лука Дзаната из местной Pustertal/Val Pusteria, а также нападающие Диего Костнер из швейцарской команды Ambri-Piotta, Томми Пулдерер из Pustertal/Val Pusteria и Далиель Мантенуто из Bolzano.

С свою очередь в первоначальный состав сборной Чехии вошли Давид Пастрняк, третий по результативности игрок регулярного сезона НХЛ, из Бостон Bruins, его партнер по нападению Павел Заха, еще два нападающих — Мартин Нечас из Avalanche и Ондржей Палат из Нью-Джерси Avalanche, а также защитник Радко Гудас и вратарь Лукаш Досталь из Анахайм Ducks.

Швейцарская сборная также объявила имена первых шести игроков, которые примут участие в олимпийском турнире, и в нее также войдет один из лучших атакующих защитников НХЛ, капитан Нашвилл Predators Роман Йоси. Также в списке защитник Йонас Зигенталер из Devils и нападающий Кевил Фиала из Лос-Анджелес Kings, капитан Devils Нико Хишир, его товарищ по команде Тимо Майер и Нино Нидеррайтер из Виннипег Jets.

В состав сборной Латвии войдут следующие игроки НХЛ: защитник Увис Янис Балинскис, нападающий Родриго Аболс, нападающий Теодор Блюгер, нападающий Земгус Гиргенсонс, вратарь Элвис Мерзликин, вратарь Артур Шилов.



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Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Латвийская сборная будет играть в группе C против США, Германии и Дании. Группа A будет включать Канаду, Швейцарию, Чехию и Францию, а группа B - Финляндию, Швецию, Словакию и Италию.