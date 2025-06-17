"Это было очень непрофессионально". Соболенко извинилась перед Гауфф

Соболенко заявила Eurosport во вторник, что ее комментарии после проигрыша Гауфф в финале были неуместными. Как пишут зарубежные СМИ, первая ракетка мира вела себя достаточно некорректно, не справившись с эмоциями после проигрыша, и, в частности, высказалась, что американка победила, потому что лучше приспособилась к погодным условиям, добавив, что результат стал следствием ее ошибок, а не хорошей игры Гауфф. И это вызвало недовольство в теннисных кругах.



"Это было совершенно непрофессионально с моей стороны", - призналась Соболенко телеканалу Eurosport. "Я позволила эмоциям взять верх. Я действительно сожалею о том, что сказала. Мы все совершаем ошибки. Я всего лишь человек, и я думаю, что мы все иногда выходим из себя".

Лидер рейтинга WTA также сообщила, что она написала письмо с извинениями самой Гауфф, в котором указала, что та абсолютно заслужила победу на турнире.

В финале Открытого чемпионата Франции десять дней назад Соболенко выиграла 37 геймов, но допустила 70 ошибок. У второй ракетки мира Гауфф было всего 30 ошибок.

Это второй титул на турнире "Большого шлема" в карьере 21-летней Гауфф. В 2023 году она выиграла US Open, также одолев в финале Соболенко.