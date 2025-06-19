Застрявшая в Израиле группа латвийских журналистов эвакуирована в Литву

Среди журналистов - и автор TVNET+ Линда Анна Далдере.

Литовский эвакуационный рейс с 11 гражданами Латвии приземлился в Вильнюсе в 1:00 по латвийскому времени, после чего представители СМИ были доставлены в Ригу. В свою очередь во вторник из Иордании в Братиславу словацким военным рейсом вылетели еще 17 граждан Латвии, находившихся в Израиле.

Как уже сообщалось, МИД и посольство Латвии в Израиле продолжают следить за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте со странами-членами Евросоюза, делегацией ЕС, а также с МИД Израиля относительно наиболее безопасных маршрутов эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

В консульский регистр поступила информация о 95 гражданах в Израиле и трех - в Иране. По официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, а в Иране - трое.

Министерство поясняет, что эвакуация по воздуху в настоящее время невозможна, поскольку воздушное пространство в Израиле и других местах закрыто. Региональные рейсы в соседние страны, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию, также приостановлены.