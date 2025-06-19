Застрявшая в Израиле группа латвийских журналистов эвакуирована в Литву

Группа латвийских журналистов, которая находилась в Тель-Авиве в организованном посольством Израиля в Латвии визите и которая из-за боевых действий не могла вернуться в Ригу, удачно эвакуирована в Литву.
Среди журналистов - и автор TVNET+ Линда Анна Далдере.
Литовский эвакуационный рейс с 11 гражданами Латвии приземлился в Вильнюсе в 1:00 по латвийскому времени, после чего представители СМИ были доставлены в Ригу. В свою очередь во вторник из Иордании в Братиславу словацким военным рейсом вылетели еще 17 граждан Латвии, находившихся в Израиле.
Как уже сообщалось, МИД и посольство Латвии в Израиле продолжают следить за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте со странами-членами Евросоюза, делегацией ЕС, а также с МИД Израиля относительно наиболее безопасных маршрутов эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.
В консульский регистр поступила информация о 95 гражданах в Израиле и трех - в Иране. По официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, а в Иране - трое.
Министерство поясняет, что эвакуация по воздуху в настоящее время невозможна, поскольку воздушное пространство в Израиле и других местах закрыто. Региональные рейсы в соседние страны, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию, также приостановлены.
В настоящее время из Израиля можно выехать в Египет через пограничный переход Таба, а также в Иорданию через пограничный переход Allenby Bridge, который открыт с 8:00 до 14:30, пограничный переход Jordan River, который открыт с 9:00 до 16:00, и пограничный переход Yitzhak Rabin, который открыт с 8:00 до 20:00.
Однако МИД напоминает, что передвижение по территории Израиля в настоящее время опасно, так как иранские атаки могут быть неожиданными и масштабными. Поэтому важно оставаться вблизи бомбоубежищ и следовать указаниям властей. Министерство подчеркивает, что варианты выбраться из Израиля постоянно меняются, поэтому гражданам Латвии следует быть на связи с консульским департаментом.
В Израиле введено чрезвычайное положение, и все официальные учреждения, включая посольство Латвии, закрыты до дальнейшего уведомления. Однако дипломаты продолжают работать.
Министерство призывает граждан Латвии, находящихся в регионе, связаться со своими близкими, проинформировав их о своей безопасности, а также, при необходимости, позвонить на горячую линию МИД +371 2633 7711 или написать электронное письмо на адрес palidziba@mfa.gov.lv.
Кроме того, МИД сообщает, что Министерство туризма Израиля предлагает информационную и координирующую поддержку иностранным туристам, которые в настоящее время находятся в Израиле и желают покинуть страну. Там моджно добровольно зарегистрировать свое имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, чтобы получать информацию от Министерства туризма Израиля. Информация о поддержке, предлагаемой Министерством туризма Израиля, доступна на сайте www.gov.il.
13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю.
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