TVNET из Тель-Авива 27 часов в качестве очевидицы войны между Израилем и Ираном

Ночью с четверга на пятницу, в 02:40, я села в автобус до аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, чтобы уже через три часа вылететь домой. Тогда ничто не предвещало, что следующие 27 часов станут для меня не только первым тревожным опытом в зоне боевых действий, прячась от баллистических ракет, но и временем опасного и важного поворота для всего региона Ближнего Востока.