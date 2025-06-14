TVNET из Тель-Авива 27 часов в качестве очевидицы войны между Израилем и Ираном

Ночью с четверга на пятницу, в 02:40, я села в автобус до аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, чтобы уже через три часа вылететь домой. Тогда ничто не предвещало, что следующие 27 часов станут для меня не только первым тревожным опытом в зоне боевых действий, прячась от баллистических ракет, но и временем опасного и важного поворота для всего региона Ближнего Востока.
В 02:56 мы получили на телефоны предупреждение о землетрясении магнитудой 5 баллов, однако никаких подземных толчков мы не ощутили. Спустя некоторое время мы снова сели в автобус и направились в аэропорт, не подозревая, что настоящий удар совсем скоро последует с другой стороны.
В 03:15, примерно через 15 минут после выезда из отеля, водитель автобуса получил сообщение, что аэропорт Бен-Гурион закрыт, все рейсы отменены, и нам необходимо вернуться в здание, поскольку ожидается ответная реакция Ирана.