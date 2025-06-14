Skip to footer
Сб, 14.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

TVNET из Тель-Авива 27 часов в качестве очевидицы войны между Израилем и Ираном

Перевод: rus.tvnet.lv

Ночью с четверга на пятницу, в 02:40, я села в автобус до аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, чтобы уже через три часа вылететь домой. Тогда ничто не предвещало, что следующие 27 часов станут для меня не только первым тревожным опытом в зоне боевых действий, прячась от баллистических ракет, но и временем опасного и важного поворота для всего региона Ближнего Востока.

В 02:56 мы получили на телефоны предупреждение о землетрясении магнитудой 5 баллов, однако никаких подземных толчков мы не ощутили. Спустя некоторое время мы снова сели в автобус и направились в аэропорт, не подозревая, что настоящий удар совсем скоро последует с другой стороны.

В 03:15, примерно через 15 минут после выезда из отеля, водитель автобуса получил сообщение, что аэропорт Бен-Гурион закрыт, все рейсы отменены, и нам необходимо вернуться в здание, поскольку ожидается ответная реакция Ирана.

В отеле царил умеренный хаос - целые семьи и туристические группы, приехавшие в Тель-Авив отдохнуть на пляже, среди ночи, в пижамах, спешно выписывались и готовились уехать домой. Но прежде всем им было необходимо спуститься в укрытие.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх