Фото и видео У Сейма - последний поющий протест за права ЛГБТК+

В четверг в 8:30 утра возле Сейма начался заключительный поющий протест за права представителей сообщества ЛГБТК+ в Латвии "Время действовать!", сообщил руководитель Рижского квир-хора Юргис Калниньш.
Протест призывает к равенству браков, более эффективной борьбе с языком ненависти и укреплению прав трансгендеров. Организаторы мероприятия говорят, что инициатива знаменует собой "беспрецедентную попытку объединить латвийскую культурную идентичность и видимость квир-сообщества, доказывая, что пение также может быть формой гражданского активизма".
Готовясь к последнему протесту, организаторы собрали данные крупнейшего на сегодняшний день опроса представителей сообщества ЛГБТК+ в Латвии, в котором приняли участие более 1200 латвийских квиров.
Данные опроса показывают, что 88% представителей ЛГБТ+ в Латвии не чувствуют себя представленными на национальном уровне, а более трети регулярно избегают открыто говорить о своей идентичности ЛГБТ+ перед обществом и близкими, опасаясь дискриминации, нападений и социальной изоляции.
В ходе акции протеста также будет представлен отчет с данными и рекомендациями, который послужит не только самому квир-сообществу, но и станет полезным планом действий для политиков, выделяя три важнейших блока прав человека, укрепление которых само ЛГБТ+ сообщество Латвии считает наивысшим приоритетом.
Участники акции обратятся к депутатам Сейма с требованием внести поправки в статью 110 Конституции, предусматривающую полное распространение института брака на однополые пары.
На мероприятии также будут требовать внесения поправок в статью 150 Уголовного закона, отдельно включив сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве защищаемых характеристик в борьбе с языком вражды.
В то же время для защиты прав трансгендеров будет выдвинута необходимость запретить принудительное медицинское вмешательство, в том числе стерилизацию, чтобы люди могли официально сменить пол.
На протесте выступят специалист по опросам исследовательского центра SKDS Адрианс Алкснис, член правления трансгендерной ассоциации Transformācija Ро Вилцане, председатель правления ассоциации Mozaīka Кристине Гарина и сопредседатель ассоциации Active Rainbow Анастасия Лайзане, а Рижский квир-хор выступит с музыкальным представлением.
Лидер Рижского квир-хора подчеркивает, что сотрудничество с государственными органами безопасности и правоохранительными органами продолжится в летние месяцы, одновременно думая о способах более эффективного и прямого обращения к депутатам Сейма, чтобы наконец-то произошли какие-то действия и изменения на основе данных.
Протест организован неформальной молодежной группой Harp в сотрудничестве с Рижским квир-хором и ассоциацией Safe Space в рамках финансируемого Европейским союзом проекта Harmony for Equality: Empowering LGBTQIA+ Youth through Activism.
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