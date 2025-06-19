Фото и видео У Сейма - последний поющий протест за права ЛГБТК+

Протест призывает к равенству браков, более эффективной борьбе с языком ненависти и укреплению прав трансгендеров. Организаторы мероприятия говорят, что инициатива знаменует собой "беспрецедентную попытку объединить латвийскую культурную идентичность и видимость квир-сообщества, доказывая, что пение также может быть формой гражданского активизма".

Готовясь к последнему протесту, организаторы собрали данные крупнейшего на сегодняшний день опроса представителей сообщества ЛГБТК+ в Латвии, в котором приняли участие более 1200 латвийских квиров.

Данные опроса показывают, что 88% представителей ЛГБТ+ в Латвии не чувствуют себя представленными на национальном уровне, а более трети регулярно избегают открыто говорить о своей идентичности ЛГБТ+ перед обществом и близкими, опасаясь дискриминации, нападений и социальной изоляции.

В ходе акции протеста также будет представлен отчет с данными и рекомендациями, который послужит не только самому квир-сообществу, но и станет полезным планом действий для политиков, выделяя три важнейших блока прав человека, укрепление которых само ЛГБТ+ сообщество Латвии считает наивысшим приоритетом.