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Брать в долг стало выгоднее и станет еще более выгодным

Перевод: rus.tvnet.lv
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Рост процентных ставок, вызванный инфляцией, ушел в прошлое, и сейчас на европейском денежном рынке наблюдаются противоположные тенденции. Есть ли у латвийских заемщиков возможность получить более дешевые кредиты? TVNET Bizness спросил об этом у ведущих коммерческих банков.

Конечная процентная ставка по долгосрочным кредитам, которую домохозяйства в основном ассоциируют с ипотечными кредитами, в Латвии определяется в основном ставкой денежного рынка EURIBOR (она служит инструментом ценообразования на межбанковском рынке, когда участники финансового рынка одалживают друг другу деньги) и добавленной ставкой банка. Ситуация со ставками EURIBOR разных сроков погашения в целом относительно ясна, они постепенно снижаются с конца 2023 года. Традиционно используемые в ценообразовании ипотечных кредитов трех- и шестимесячные ставки EURIBOR за указанный период снизились примерно вдвое и приблизились к отметке 2%.

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