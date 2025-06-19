Брать в долг стало выгоднее и станет еще более выгодным

Конечная процентная ставка по долгосрочным кредитам, которую домохозяйства в основном ассоциируют с ипотечными кредитами, в Латвии определяется в основном ставкой денежного рынка EURIBOR (она служит инструментом ценообразования на межбанковском рынке, когда участники финансового рынка одалживают друг другу деньги) и добавленной ставкой банка. Ситуация со ставками EURIBOR разных сроков погашения в целом относительно ясна, они постепенно снижаются с конца 2023 года. Традиционно используемые в ценообразовании ипотечных кредитов трех- и шестимесячные ставки EURIBOR за указанный период снизились примерно вдвое и приблизились к отметке 2%.