"Прогрессивные": СЗК нарушили коалиционный договор

Как пояснили авторы поправок, в обществе возникла путаница и обеспокоенность по поводу образовательных материалов, в которых упоминаются различные гендерные концепции, такие как "небинарный" или "изменчивый гендер". Считается, что эти концепции неясны и запутанны для детей.

В аннотации к законопроекту поясняется, что изменения необходимы для того, чтобы четко закрепить в Сатверсме, что в Латвии существует только два пола, что станет основой, на которой будут строиться общество и образование, особенно сексуальное образование в школах.

Авторы изменений указывают, что с принятием поправок будут укреплены традиционные ценности, особенно христианские, а в школах будут учить биологическим полам - мужскому и женскому, а не гендеру как выбору.