"Прогрессивные": СЗК нарушили коалиционный договор

"Прогрессивные" считают, что депутаты парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК), голосуя за поправки к Сатверсме, предусматривающие, что есть только два пола, нарушили коалиционный договор.
Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии подготовленные оппозиционной партией "Латвия на первом месте" поправки к Сатверсме, которые предусматривают определение существования только двух полов - мужского и женского - и не способствуют и не поддерживают распространение искусственно созданных гендеров.
За передачу поправок на рассмотрение комиссии проголосовали оппозиционные депутаты, а также депутаты Союза зеленых и крестьян (СЗК). Против голосовало большинство депутатов из "Нового Единства" и "Прогрессивных".
Лидер парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в социальной сети Х указал, что голосование СЗК, когда депутаты поддержали эти поправки - нарушение коалиционного договора.
"Прогрессивные" потребуют рассмотреть этот вопрос на собрании коалиции и принять меры по предотвращению угроз правам человека и подрыва международной репутации страны", - указал Шуваев.
В свою очерезь, СЗК считает, что своим голосованием депутаты коалиционный договор не нарушили. "СЗК считает, что есть только два пола - мужской и женский. По этому вопросу должны состояться дискуссии между депутатами и общественностью в комиссии Сейма. Это не является нарушением коалиционного договора", - отметил агентству LETA глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис.
Как пояснили авторы поправок, в обществе возникла путаница и обеспокоенность по поводу образовательных материалов, в которых упоминаются различные гендерные концепции, такие как "небинарный" или "изменчивый гендер". Считается, что эти концепции неясны и запутанны для детей.
В аннотации к законопроекту поясняется, что изменения необходимы для того, чтобы четко закрепить в Сатверсме, что в Латвии существует только два пола, что станет основой, на которой будут строиться общество и образование, особенно сексуальное образование в школах.
Авторы изменений указывают, что с принятием поправок будут укреплены традиционные ценности, особенно христианские, а в школах будут учить биологическим полам - мужскому и женскому, а не гендеру как выбору.
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