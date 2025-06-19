Сейм назначил Звиедриса на пост председателя ЦИК

Его кандидатура на пост была выдвинута депутатами от "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, "Прогрессивных", Объединенного списка и Национального объединения.

Ранее Звиедрис заявил агентству LETA, что его главная цель на посту главы ЦИК - восстановить доверие общества и организаторов выборов, особенно глав муниципальных избирательных комиссий, к избирательному процессу в Латвии.

По его мнению, важно сделать этот процесс более понятным и прозрачным.

Звиедрис признал, что пережитое в ночь выборов и до нее было очень печальным. Никогда раньше он еще не видел такой "мрачной ситуации", добавил Звиедрис, сравнив ситуацию с домом, который годами строился и был внезапно в одночасье разрушен бурей - по его словам, ощущение было похожим.

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Одна из целей нового главы ЦИК - добиться того, чтобы опытные специалисты оставались в системе, не покидали ее и повторно подавали заявки на работу в муниципальных избирательных комиссиях. Нужны практики и специалисты, знакомые с нюансами организации выборов, сказал Звиедрис.

Нового руководителя ЦИК пришлось избрать в связи с тем, что предыдущий председатель комиссии Кристине Саулите подала в отставку после нарушений в электронной системе голосования на состоявшихся в начале июня выборах самоуправлений.