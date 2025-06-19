Кандидат на пост главы ЦИК: мы немного поторопились с новыми технологиями на выборах

Он отметил, что осознает риски, связанные со вступлением в эту должность. Один из них - ИТ-системы и их способность функционировать на предстоящих в следующем году выборах в Сейм. Это и станет его приоритетной задачей, когда он приступит к работе в ЦИК.

Еще одним приоритетом Звиедрис назвал коммуникацию и поддержку избирательных комиссий, которая до сих пор была недостаточной. Новый глава ЦИК намерен обеспечить понятную и открытую коммуникацию, чтобы "всем все было ясно".

Звиедрис не планирует внедрять какие-либо новые технологические решения на выборах. "Мы кое-где уже поторопились, поэтому, возможно, стоит немного притормозить. Мы живем в эпоху технологий, но всему свое время", - сказал он.

Говоря о том, как повысить активность избирателей, Звиедрис подчеркнул, что это в первую очередь ответственность политических партий, а задача ЦИК - обеспечить возможность участия в выборах.

Как сообщалось, сегодня Сейм рассмотрит проект решения о назначении Мариса Звиедриса на пост председателя ЦИК. В настоящее время он возглавляет Рижскую избирательную комиссию. Кандидатуру Звиедриса поддержали и коалиционные, и оппозиционные партии.

На этом посту он сменит Кристине Саулите, которая подала в отставку в связи с техническими проблемами с подсчетом голосов на состоявшихся 7 июня выборах самоуправлений.