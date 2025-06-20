Осенью отопление в Риге может стать на 22% дороже

Предприятие уже рассчитало проект нового тарифа на теплоэнергию и передало его на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Новый тариф учитывает изменения затрат на энергоресурсы и закупаемую теплоэнергию, однако полной ревизии текущего тарифа не предусмотрено.
В предложенном проекте тариф на теплоэнергию составляет 88,10 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, к чему будет добавлен компонент для компенсации непредвиденных расходов или доходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час.
Действующий тариф составляет 77,77 евро за мегаватт-час, хотя клиенты фактически платили 74,17 евро с учетом специального компонента. Новый тарифный проект предполагает цену 88,10 евро за мегаватт-час, к которой добавится еще 2,05 евро за мегаватт-час. Таким образом, окончательный тариф для клиентов составит 90,15 евро за мегаватт-час, что обусловлено ростом цен на природный газ за последний год.
Таким образом, в следующем отопительном сезоне рост цен на теплоэнергию составит примерно 22%, подсчитали в компании.
По оценкам компании, расходы на отопление двухкомнатной квартиры в новом или реновированном многоквартирном доме могут вырасти примерно на 10 евро в месяц - с нынешних 45 до 55 евро. В нереновированном доме, где большие теплопотери, счета увеличатся примерно на 15-20 евро: с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от состояния дома и температуры воздуха на улице.
Точную дату вступления тарифа в силу назвать сложно, однако в Rīgas siltums предполагают, что это произойдет уже в сентябре текущего года, с постепенным началом отопительного сезона.
В компании пояснили, что система теплоснабжения Риги состоит из двух, пока не соединенных между собой частей - на левом и правом берегах Даугавы. На левом берегу и в Вецмилгрависе теплоэнергию производит сама компания Rīgas siltums. Правый берег, на долю которого приходится две трети общего потребления Риги, снабжается теплоэнергией, закупаемой у других производителей, прежде всего у AS Latvenergo. Поэтому при расчете тарифа затраты на производство и закупку тепла оцениваются отдельно.
Наибольший рост в новом тарифе приходится именно на закупаемую теплоэнергию, цену которой определяет тариф, установленный Latvenergo. Летом 2024 года, когда действующий тариф разрабатывался, цена теплоэнергии, производимой Latvenergo, составляла 55 евро за мегаватт-час, а сейчас, в июне, - уже 76,51 евро за мегаватт-час на ТЭЦ-1 и 79,75 евро за мегаватт-час на ТЭЦ-2.
Помимо Latvenergo, теплоэнергию на правом берегу Даугавы производят и другие компании, которые предлагают цены, конкурирующие с тарифом Latvenergo. Для развития конкуренции Rīgas siltums создал рынок закупки теплоэнергии, в котором участвуют как независимые производители, так и Latvenergo.
В летние месяцы, когда потребление тепла низкое, мощности производителей выше необходимого уровня, что способствует конкуренции и низким ценам. В июне цены на рынке были в среднем в 2,5 раза ниже тарифа Latvenergo.
Зимой же потребление тепла примерно в пять раз выше, поэтому конкуренция возможна лишь для трети необходимого тепла для правого берега, а остальное обеспечивает Latvenergo. Максимальная выгода возникает, когда Latvenergo участвует в рынке с остаточной теплоэнергией, полученной в процессе выработки электроэнергии. В такие дни часть тепла удается покупать на 50% дешевле официального тарифа Latvenergo или даже выгоднее.
Компания Rīgas siltums около 56% тепла производит из биомассы (щепы), цена на которую стабильно держится на бирже и даже несколько снизилась. Остальное тепло производится из природного газа, цена на который выросла. Однако компании удалось на нескольких закупках приобрести природный газ по относительно выгодной цене - всего на 13% дороже, чем год назад. В результате себестоимость произведенного самой компанией тепла выросла незначительно: если год назад она составляла 16,39 евро в тарифе, то в новом проекте она увеличилась лишь на 0,70 евро - до 17,09 евро.
С января следующего года Rīgas siltums начнет производство тепла при помощи нового 49-мегаваттного электродного водогрейного котла. Это позволит заменить природный газ в теплоснабжении в периоды низких цен на электроэнергию, что положительно скажется на тарифах и повысит безопасность энергоснабжения Латвии за счет балансировки частоты.
Вместе с тем Rīgas siltums не имеет права получать прибыль от колебаний цен на энергоресурсы или закупаемую теплоэнергию - изменения напрямую переносятся в счета клиентов. Тариф утверждается на более длительный период, а цены, особенно на газ, могут как расти, так и снижаться. Для компенсации этих колебаний предусмотрен специальный компонент, который в новом проекте составляет 2,05 евро за мегаватт-час из-за роста цены на природный газ в последний год.
Ранее ситуация была обратной: когда цены на газ снизились, фактические расходы были ниже тарифа, и образовалась переплата на сумму 29 млн евро. Эти средства были возвращены клиентам в прошлом отопительном сезоне через снижение тарифа на 3,60 евро за мегаватт-час и компенсацию роста стоимости закупаемого тепла.
Так же, как и тариф, данный компонент оценивает, утверждает и контролирует SPRK.
Как ранее сообщалось, оборот концерна Rīgas siltums за первое полугодие финансового года с 1 октября 2024-го по 31 марта 2025 года составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше аналогичного периода годом ранее, однако прибыль выросла на 31,7%, достигнув 33,38 млн евро.
Оборот материнского общества Rīgas siltums за этот же период снизился на 21,8% до 189,25 млн евро, а прибыль упала на 12%, составив 22,465 млн евро.
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