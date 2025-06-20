Осенью отопление в Риге может стать на 22% дороже

Зимой же потребление тепла примерно в пять раз выше, поэтому конкуренция возможна лишь для трети необходимого тепла для правого берега, а остальное обеспечивает Latvenergo. Максимальная выгода возникает, когда Latvenergo участвует в рынке с остаточной теплоэнергией, полученной в процессе выработки электроэнергии. В такие дни часть тепла удается покупать на 50% дешевле официального тарифа Latvenergo или даже выгоднее.

Компания Rīgas siltums около 56% тепла производит из биомассы (щепы), цена на которую стабильно держится на бирже и даже несколько снизилась. Остальное тепло производится из природного газа, цена на который выросла. Однако компании удалось на нескольких закупках приобрести природный газ по относительно выгодной цене - всего на 13% дороже, чем год назад. В результате себестоимость произведенного самой компанией тепла выросла незначительно: если год назад она составляла 16,39 евро в тарифе, то в новом проекте она увеличилась лишь на 0,70 евро - до 17,09 евро.

С января следующего года Rīgas siltums начнет производство тепла при помощи нового 49-мегаваттного электродного водогрейного котла. Это позволит заменить природный газ в теплоснабжении в периоды низких цен на электроэнергию, что положительно скажется на тарифах и повысит безопасность энергоснабжения Латвии за счет балансировки частоты.