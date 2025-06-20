Видео Неприспособленные платформы создают пассажирам трудности при посадке в поезда

Железнодорожная станция Лиелварде, расположенная на линии Айзкраукле, до сих пор не была капитально модернизирована - платформы остаются неадаптированными к новым поездам. В результате многим пассажирам приходится сталкиваться с неудобствами при посадке в вагоны.

"Когда я перекладываю все вещи из корзины велосипеда в рюкзак, чтобы сесть в поезд с велосипедом, я сначала поднимаю переднюю часть велосипеда, затем сама забираюсь, потом поднимаю заднюю часть. Если багаж тяжелый, то не могу залезть. Иногда бывало так, что не смогли зайти вовсе", - поделилась Йоланта, пассажир поезда.

Также трудно попасть в поезд с детской коляской, потому что платформы низкие, а сам поезд достаточно высокий. "Мы уже шутили, что поставили новые поезда, якобы чтобы было легче заходить с колясками, но сейчас это невозможно", - говорит Элвита, пассажир поезда.

Дагмара, пожилая пассажирка, которую программа встретила на станции Лиелварде, часто ездит летом из Риги на дачу. Из-за проблем со здоровьем ей трудно подняться в высокий вагон.