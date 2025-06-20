Видео Неприспособленные платформы создают пассажирам трудности при посадке в поезда

Неприспособленные платформы на станции Лиелварде создают трудности пассажирам при посадке в поезда. Особенно пожилым людям, сообщает программа Bez Tabu.
Железнодорожная станция Лиелварде, расположенная на линии Айзкраукле, до сих пор не была капитально модернизирована - платформы остаются неадаптированными к новым поездам. В результате многим пассажирам приходится сталкиваться с неудобствами при посадке в вагоны.
"Когда я перекладываю все вещи из корзины велосипеда в рюкзак, чтобы сесть в поезд с велосипедом, я сначала поднимаю переднюю часть велосипеда, затем сама забираюсь, потом поднимаю заднюю часть. Если багаж тяжелый, то не могу залезть. Иногда бывало так, что не смогли зайти вовсе", - поделилась Йоланта, пассажир поезда.
Также трудно попасть в поезд с детской коляской, потому что платформы низкие, а сам поезд достаточно высокий. "Мы уже шутили, что поставили новые поезда, якобы чтобы было легче заходить с колясками, но сейчас это невозможно", - говорит Элвита, пассажир поезда.
Дагмара, пожилая пассажирка, которую программа встретила на станции Лиелварде, часто ездит летом из Риги на дачу. Из-за проблем со здоровьем ей трудно подняться в высокий вагон.
"У меня проблемы со спиной, поэтому я не могу высоко поднимать ногу. Мне приходится опускаться на колени, держаться за поручень, а потом, когда уже влезла, только тогда поднимаюсь в вагоне", - сказала женщина.
Дагмара специально выбирает станцию Яняварти, потому что там легче заходить в поезд. Там нет крутых лестниц, как на Центральном вокзале Риги.
На платформе мы встретили и машиниста поезда, который рассказал, что все-таки существует возможность попасть в вагон тем, кому это необходимо. Нужно стоять у первого или последнего вагона, у двери которого есть специальная кнопка. Нажав ее, пассажир сообщает кондуктору о необходимости опустить платформу. Это делается вручную.
"Пассажиры используют эту кнопку почти каждый день. Особенно на станциях с низкими платформами. Сегодня, правда, никто еще не нажимал. А вот на станциях с высокими платформами все хорошо: уровень вагона совпадает с уровнем платформы", - поделилась Дагмара.
С обеих сторон станции Лиелварде находятся бетонные конструкции, изготовленные в 2023 году и предназначенные для модернизации станции. Но по неизвестным причинам они годами стоят без дела у путей.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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