Из Болдераи в центр за 20 минут на электричке? О планах Риги

В марте 2025 года в Риге началось строительство первых пунктов мобильности у железнодорожных станций Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны, Зиемельблазма и Браса.

В мае к ним добавилась вторая волна - еще восемь пунктов начали обустраивать в разных частях города. Всего в Риге планируется создать 15 пунктов мобильности - до мая 2026 года. Пункты мобильности строит Рижская дума, а сами станции модернизирует предприятие Latvijas dzelzceļš.

При чем здесь железная дорога?

У многих рижан возникает вопрос: зачем строить пункты мобильности рядом с железнодорожными станциями? Ведь в столице они далеко не всегда находятся "по пути".

"Почему не сделать эти пересадочные узлы там, где уже и так удобно? Например, у торговых центров. Зачем привязывать их к станциям, до которых не всегда легко дойти?" - спрашивает Леонид, один из читателей RUS TVNET.