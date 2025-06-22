Тихановский: лидером белорусской оппозиции и в дальнейшем будет Тихановская

Лидером белорусской оппозиции и в дальнейшем будет Светлана Тихановская, заявил в воскресенье после освобождения из белорусской тюрьмы Сергей Тихановский, который до заключения был кандидатом на пост президента Беларуси, сообщает AFP.
"Лидер оппозиции - моя жена Светлана Тихановская. И я это оспаривать не буду", - сказал журналистам в Вильнюсе Тихановский на следующий день после освобождения.
Тихановский планировал баллотироваться на выборах президента Беларуси 2020 года, однако был задержан. Поэтому вместо него решила баллотироваться его супруга, которая, согласно информации оппозиции, в ходе голосования уверенно обошла Александра Лукашенко.
Охваченный эмоциями Тихановский, которого в Беларуси освободили вместе с 13 другими политзаключенными в субботу по просьбе Белого дома, заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп способен добиться освобождения всех белорусских политзаключенных. По данным правозащитной организации "Весна", в Беларуси все еще остается более 1000 политзаключенных.
"У президента Трампа сейчас есть сила и возможность одним словом освободить всех политических заключенных в Беларуси, и я прошу его сделать это, сказать это слово", - заявил 46-летний мужчина.
Он выразил надежду когда-нибудь вернуться в Беларусь.
"Конечно, вернуться в Беларусь, да, но, когда - я этого пока не знаю", - сказал Тихановский журналистам.
"Вам надо понимать, что я провел более пяти лет в одиночестве, в одиночной камере", - рассказал он, добавив, что был "полностью изолирован. У меня очень мало информации, и теперь мне много что предстоит узнать".
Политзаключенные были освобождены вскоре после того, как спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с Лукашенко в Минске, что стало визитом самого высокого уровня в Беларусь за последние годы.
После президентских выборов в августе 2020 года, на которых Лукашенко в очередной раз был объявлен победителем, Беларусь охватили массовые протесты, сотни тысяч людей вышли на улицы, возмущенные фальсификацией результатов. Власти жестоко подавляли протесты, и к зиме они постепенно сошли на нет. Несколько протестующих погибли, а несколько сотен протестующих были приговорены к суровым срокам тюремного заключения. Власти также начали преследовать независимые СМИ.
По сообщениям белорусских СМИ, в 2021 году Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы после многомесячного судебного разбирательства, в ходе которого он был признан виновным в организации беспорядков и разжигании социальной розни.
Поскольку режим Лукашенко усилил репрессии против оппозиции, многие деятели оппозиции, включая Тихановского, нашли убежище в Вильнюсе.
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