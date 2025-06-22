Тихановский: лидером белорусской оппозиции и в дальнейшем будет Тихановская

"Лидер оппозиции - моя жена Светлана Тихановская. И я это оспаривать не буду", - сказал журналистам в Вильнюсе Тихановский на следующий день после освобождения.

Тихановский планировал баллотироваться на выборах президента Беларуси 2020 года, однако был задержан. Поэтому вместо него решила баллотироваться его супруга, которая, согласно информации оппозиции, в ходе голосования уверенно обошла Александра Лукашенко.

Охваченный эмоциями Тихановский, которого в Беларуси освободили вместе с 13 другими политзаключенными в субботу по просьбе Белого дома, заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп способен добиться освобождения всех белорусских политзаключенных. По данным правозащитной организации "Весна", в Беларуси все еще остается более 1000 политзаключенных.

"У президента Трампа сейчас есть сила и возможность одним словом освободить всех политических заключенных в Беларуси, и я прошу его сделать это, сказать это слово", - заявил 46-летний мужчина.

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Он выразил надежду когда-нибудь вернуться в Беларусь.

"Конечно, вернуться в Беларусь, да, но, когда - я этого пока не знаю", - сказал Тихановский журналистам.