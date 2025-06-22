Хегсет утверждает, что США по-прежнему готовы к переговорам с Ираном

США по-прежнему открыты для переговоров с Ираном, несмотря на их атаки на главные ядерные объекты Ирана, сообщил в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет.
Хегсет на вопрос журналиста о возможных дипломатических решениях после нанесения США ударов по иранским ядерным объектам сказал, что может лишь подтвердить, что США направляли иранской стороне как публичные, так и частные сообщения по различным каналам, чтобы дать Тегерану возможность вернуться за стол переговоров.
Иран и США возобновили переговоры по иранской ядерной программе в этом году, но 13 июня Израиль начал масштабные атаки на Иран, заявив, что Иран близок к началу разработки ядерного оружия.
Тегеран всегда отрицал обвинения, заявляя, что его ядерная программа предназначена только для гражданских целей.
Ядерные переговоры с Соединенными Штатами были приостановлены после начала израильских атак, которые вызвали ответные действия Ирана.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по новой ядерной сделке возобновились в апреле. Цель состоит в том, чтобы заключить новое ядерное соглашение взамен соглашения 2015 года, от которого президент США Дональд Трамп отказался во время своего первого срока в 2018 году. Трамп пригрозил военными последствиями, если дипломатия потерпит неудачу.
Хегсет сообщил журналистам в Пентагоне, что удары США по трем ключевым иранским ядерным объектам были "невероятным и ошеломляющим достижением"
"Точечные удары" по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе были нанесены "среди ночи", чтобы "уничтожить или серьезно подорвать ядерную программу Ирана", сообщил Хегсет.
Атака была мощной и "разрушительной" для ядерной программы Ирана, добавил он.
"Операция не была направлена против иранских сил или иранского народа", - подчеркнул Хегсет, добавив, что "ни одна другая страна на планете Земля не могла бы провести эту операцию".
Он повторил предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что США "будут действовать быстро и решительно", если Иран решит нанести ответный удар по силам США в регионе.
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