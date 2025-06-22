Хегсет утверждает, что США по-прежнему готовы к переговорам с Ираном

Хегсет на вопрос журналиста о возможных дипломатических решениях после нанесения США ударов по иранским ядерным объектам сказал, что может лишь подтвердить, что США направляли иранской стороне как публичные, так и частные сообщения по различным каналам, чтобы дать Тегерану возможность вернуться за стол переговоров.

Иран и США возобновили переговоры по иранской ядерной программе в этом году, но 13 июня Израиль начал масштабные атаки на Иран, заявив, что Иран близок к началу разработки ядерного оружия.

Тегеран всегда отрицал обвинения, заявляя, что его ядерная программа предназначена только для гражданских целей.

Ядерные переговоры с Соединенными Штатами были приостановлены после начала израильских атак, которые вызвали ответные действия Ирана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по новой ядерной сделке возобновились в апреле. Цель состоит в том, чтобы заключить новое ядерное соглашение взамен соглашения 2015 года, от которого президент США Дональд Трамп отказался во время своего первого срока в 2018 году. Трамп пригрозил военными последствиями, если дипломатия потерпит неудачу.