Исфахан был самой сложной целью, отмечает обозреватель телеканала Дженнифер Гриффин со ссылкой на свои источники в военных кругах.

По данным источника New York Times, что удар был еще мощнее: по данным собеседника газеты, бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57 на объект в Фордо и еще две на объект в Натанзе.

Ожидается, что руководство Пентагона даст пресс-конференцию в середине дня 22 июня.

Как отреагировали на атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за помощь. Его обращение вышло в эфир вскоре после ударов США по ядерным объектам Ирана.

«Президент Трамп и я часто говорим: «Мир через силу». Сначала идет сила, потом идет мир, — заявил он. — Сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой». Решение Трампа «изменит историю», считает израильский премьер.

Трамп в своем обращении также сказал, что они были «командой» с Нетаньяху и поблагодарил израильских военных за помощь.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал атаки на «мирные ядерные объекты Ирана» тяжким нарушением Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, заявив, что Иран «оставляет за собой все варианты защиты своего суверенитета, своих интересов и своего народа на основе Устава ООН», приводит его слова Reuters. Действия США будут иметь долгосрочные последствия, добавил Аракчи.