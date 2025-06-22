Ночью с субботы на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил об «успешной бомбардировке» американскими ВВС трех важнейших объектов иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Крупнейшие иранские заводы по обогащению урана в результате полностью уничтожены, заявил он.
Вступление США в конфликт Израиля и Ирана стало сюрпризом: до того Трамп избегал прямых заявлений о планах США.
Израиль поблагодарил Трампа за помощь, а Иран пообещал продолжить обогащать уран, отрицая, что атакованные объекты уничтожены полностью.
США нанесли удар по трем крупнейшим ядерным объектам Ирана вечером 21 июня по вашингтонскому времени (ранним утром 22 июня по европейскому времени). О бомбардировке заводов по обогащению урана в Фордо, Натанзе и хранилища в Исфахане президент США Дональд Трамп объявил в соцсети.
«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, — написал он в Truth Social. — Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана».
Как сообщил Трамп, на главный объект, Фордо, «была сброшена полная загрузка бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великолепных американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Сейчас настало время мира!»
Позднее Трамп выступил с обращением к нации и назвал операцию «выдающимся военным успехом», заявив, что все три объекта «полностью уничтожены», а ядерная угроза со стороны «главного спонсора терроризма» ликвидирована.
Фордо — самый укрепленный объект ядерной программы Ирана, скрытый в толще горной породы завод по обогащению урана. Как ранее сообщали эксперты, ему потенциально угрожают только противобункерные бомбы весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2. США перебросила несколько таких самолетов ближе к Ирану днем ранее, что было воспринято как признак подготовки США к вступлению в войну Израиля и Ирана.
Решение США вступить в войну не было объявлено официально до нанесения ударов. Трамп ранее объявил, что примет решение об участии США в течение двух недель, поскольку считает возможным переговоры, однако всего через два дня отдал приказ о бомбардировке Ирана, сочтя дипломатическое урегулирование более невозможным, писала New York Times за несколько часов до бомбардировки.
В обращении к нации Трамп назвал бомбардировки «выдающимся военным успехом» и заявил, что теперь Иран должен заключить мир. Он напомнил, что уничтоженные объекты были самыми крупными и наиболее опасными, но в Иране «еще осталось много целей» и дальнейшие атаки могут быть еще более разрушительными.
«Так продолжаться не может. Будет либо мир, либо трагедия для Ирана», — сказал Трамп. Он пригрозил Ирану еще более мощными ударами, если тот ответит на действия США.
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Ядерной программе Ирана конец?
Иранские чиновники подтвердили бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил израильский портал Ynet.
В частности, пресс-секретарь штаба по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум подтвердил, что ядерный объект в Фордо был атакован: «Несколько часов назад, после активации системы противовоздушной обороны Кума и идентификации вражеских целей, часть территории ядерного объекта в Фордо подверглась нападению со стороны противника».
Одновременно с этим официальные лица в провинции Исфахан сообщили, что «ядерные объекты в Исфахане и Натанзе подверглись нападению противника», об этом со ссылкой на иранское гостелевидение сообщило агентство AFP.
Однако информации о масштабе ущерба иранским объектам пока мало. Иранские источники утверждают, что успели эвакуировать уран в ожидании удара.
Так, заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини, выступая в прямом эфире, сказал, что Иран «некоторое время назад» эвакуировал эти три ядерных объекта, передает Гонче Хабибиазад, корреспондент Персидской службы Би-би-си.
Абедини также заявил, что Иран «не понес серьезного ущерба, поскольку материалы уже были вывезены».
Агентство по атомной энергии Ирана объявило, что не намерено прекратить обогащение урана после атаки США на заводы в Натанзе и Фордо.
В заявлении агентства, которое цитирует Reuters, говорится, что Иран не допустит остановки «промышленного развития страны», под которым подразумевается его ядерная инфраструктура.
Также агентство заявило, что считает действия США нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, и обвинило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в попустительстве.
Марк Киммит, бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку, в интервью BBC News заявил, что несмотря на очевидный факт «существенного удара» США по ядерным объектам Ирана, для подтверждения масштабов ущерба по-прежнему необходимы официальные оценки.
Если по ядерному объекту в Фордо было применено несколько так называемых противобункерных бомб, он «скорее да, чем нет» был выведен из строя, считает Киммит.
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Как были нанесены удары
Официального сообщения о том, как именно были нанесены удары, не было, а источники разных СМИ расходятся в версиях.
США при ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо, который находится глубоко под землей, использовали шесть противобункерных бомб GBU-57, которые были сброшены с бомбардировщиков B-2, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
В-2 — единственные самолеты, способные нести такие тяжелые бомбы: масса каждой превышает 13 тонн. Бомбардировщики могут нести по две бомбы GBU-57.
При атаках на два других объекта ядерной инфраструктуры в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, запущенных с подводных лодок типа «Огайо», передает Fox News.
Исфахан был самой сложной целью, отмечает обозреватель телеканала Дженнифер Гриффин со ссылкой на свои источники в военных кругах.
По данным источника New York Times, что удар был еще мощнее: по данным собеседника газеты, бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57 на объект в Фордо и еще две на объект в Натанзе.
Ожидается, что руководство Пентагона даст пресс-конференцию в середине дня 22 июня.
Как отреагировали на атаки
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за помощь. Его обращение вышло в эфир вскоре после ударов США по ядерным объектам Ирана.
«Президент Трамп и я часто говорим: «Мир через силу». Сначала идет сила, потом идет мир, — заявил он. — Сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой». Решение Трампа «изменит историю», считает израильский премьер.
Трамп в своем обращении также сказал, что они были «командой» с Нетаньяху и поблагодарил израильских военных за помощь.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал атаки на «мирные ядерные объекты Ирана» тяжким нарушением Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, заявив, что Иран «оставляет за собой все варианты защиты своего суверенитета, своих интересов и своего народа на основе Устава ООН», приводит его слова Reuters. Действия США будут иметь долгосрочные последствия, добавил Аракчи.
Старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи пригрозил запустить ракеты по кораблям ВМС США после нападения на ядерные объекты в Иране. «Теперь наша очередь запускать ракеты по американскому флоту, дислоцированному в Бахрейне, и одновременно закрыть Ормузский пролив для США, Великобритании, Германии и Франции», — цитирует его израильский портал Ynet.
Еще до атаки США аятолла Али Хаменеи заявил, что в случае, если Америка присоединится к Израилю, Иран ответит: «Американцы должны знать, что любое военное вмешательство с их стороны, несомненно, столкнется с непоправимым ударом».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «опасной эскалацией» удары США по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.
По его мнению, в настоящее время «растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира».
«В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — написал Гутерриш в своем аккаунте в Х.
Лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис осудил решение Трампа нанести удары по иранским ядерным объектам без согласия Конгресса, заявив, что они «значительно увеличили» риск «потенциально катастрофическую войну на Ближнем Востоке». Сенатор-демократ Берни Сандерс назвал единоличное решение Трампа «явно противоречащим Конституции», поскольку «единственная структура, которая может ввести страну в состояние войны, — это Конгресс США. Президент не имеет на это права», напомнил Сандерс.