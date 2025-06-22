За передачу Украине машин, отобранных у пьяных водителей, требуют денег с получателей помощи

Начиная с февраля этого года поставлять конфискованные у пьяных водителей автомобили из Латвии в Украину обязалась и благотворительная организация Tev. Правила предусматривают, что эти машины нужно поставлять в Украину бесплатно. Однако, как свидетельствует имеющаяся в распоряжении передачи De Facto информация, представитель общества Tev за поставку этих машин в Украину требовала у получателей помощи - самих украинцев - компенсацию.
Украинцы "должны компенсировать" 1000 евро
Общество Tev позиционирует себя как благотворительная организация, которая стремится оказывать гуманитарную помощь Украине разными способами. С июня 2022 года она неоднократно получала различные почетные грамоты и официальные слова благодарности. Кроме того, Tev имеет статус организации общественного блага, что также предусматривает налоговые льготы.
Поэтому на первый взгляд даже трудно поверить, что ассоциация просит у украинцев деньги за отобранные у пьяных машины. Однако у De Facto есть несколько доказательств того, что представитель ассоциации Амела Аль-Асбахи требует с украинской стороны тысячу евро компенсации за одну машину. Вот фрагмент того, что она сказала в разговоре с Ярославом, который работает в украинской армии: "Мы подсчитали, что наши расходы составляют 1000 евро за машину. И мы просим компенсацию за топливо, чтобы довезти [машину] туда. (...) И нам еще нужно оформить страховку. Это тоже наши расходы. Есть еще вещи, которые надо ремонтировать, там нужно покупать детали. Иногда этих машин даже нет в Риге. Например, мы в Риге, а машина где-то за Ригой. Нам приходится покупать прицеп или арендовать его, перевозить эти машины. Короче говоря, расходы все время. И мы можем передать дальше, только если эти расходы будут компенсированы, а это около 1000 евро".
Общество само просило поручить ему перевозку конфискованных автомобилей в Украину
Требовать тысячу евро за транспортировку автомобиля в Украину не только неэтично. Согласно украинскому закону о поддержке гражданских лиц, транспортные средства могут быть переданы Украине только бесплатно. Общество должно само собирать пожертвования и покрывать все расходы, связанные с транспортировкой автомобиля в Украину. Представитель общества даже не отрицает, что она просила деньги. Она оправдывается тем, что пожертвования закончились. "Что мне делать, если нужно его перевезти, а у общества нет средств? Мы вкладываем свое время как волонтеры. Мы также вкладываем собственные средства и деньги, но мы не можем сделать все самостоятельно. (...) Если сами украинцы могут нас как-то поддержать, компенсируйте расходы на топливо. Я думаю, это правильно", - говорит Аль-Асбахи.
Один из выходов из тупика, о котором она упомянула, - не браться за то, что не можешь сделать. Несколько лет конфискованные автомобили перевозила в Украину только ассоциация Agendum, или так называемый Twitter-конвой. В этом году Агентство государственного обеспечения (NVA) начало сотрудничать еще с тремя организациями - фондом "Предприниматели за мир", обществом Tavi draugi и обществом Tev.
Именно общество Tev обратилось в МВД с просьбой поручить ему доставку конфискованных автомобилей в Украину. Стоит также отметить, что объединение не является полным банкротом. Согласно его финансовому отчету за прошлый год, на конец года на его счету было почти 92 тыс. евро.
Со слов Аль-Асбахи De Facto следует, что существуют два способа сбора денег с украинцев за конфискованные автомобили. Первый - получение денег напрямую от государственных учреждений или армии. Второй - украинцам, которые просят машину, она советует искать благотворительный фонд, который согласился бы покрыть расходы на транспортировку автомобиля обществом Tev. Складывается абсурдная ситуация - латвийская благотворительная организация, пообещавшая помочь Украине, просит финансовой поддержки у самих получателей помощи, чтобы иметь возможность помочь охваченной войной стране.
"Если у какой-либо армейской части есть средства, они могут компенсировать топливо. Я думаю, что это очень хорошо. (...) Иногда сами армейские части также ищут средства. Но те средства, о которых я упомянула, - это наше сотрудничество с украинской стороной, с украинскими организациями. Это не касается представителей армейских частей, но, конечно, сами они также ищут средства, которые могут поддержать и компенсировать эти расходы", - отметила Аль-Асбахи. Она считает, что такие действия не противоречат этическим нормам или закону.
Уже после интервью De Facto с Аль-Асбахи общество Tev несколько раз меняло объяснение произошедшего. Сначала его член правления Микс Дубурс указал, что общество просит финансовой поддержки у фондов в Украине. Когда De Facto попросила предоставить информацию о том, какие украинские фонды жертвуют этой латвийской благотворительной организации, выяснилось, что она не получила ни цента от Украины. А еще позже Дубурс заявил, что, "возможно, при объяснении необходимости пожертвований произошла ошибка в переводе или языковое непонимание". Здесь следует добавить, что De Facto известно о разговоре похожего содержания, который состоялся на латышском языке.
Тысяча евро - необоснованная сумма?
Почему именно тысяча евро? Общество называет эту сумму как общую сумму расходов, которая, по его подсчетам, требуется на ремонт и транспортировку одного автомобиля в Украину. Однако нет никаких доказательств того, что эта цифра обоснована. Например, расходы Twitter-конвоя, который перевез в Украину сотни автомобилей, составляли примерно четыреста евро за машину. Однако он никогда не просил денег у украинцев, а автомобили были доставлены с полными баками. Это подтверждает и Ярослав. Однако с этого года Twitter-конвой больше не может себе позволить оставить доставленный в Украину автомобиль с полным баком, говорит представитель общества Agendum Лаура Плича-Станкевича.
В обществе Tev работает более десяти добровольцев. Среди них, например, Сергей, который, воюя в Украине, получил травму, не позволяющую ему вернуться на фронт. Сейчас именно он помогает подготовить отправляемые в Украину машины. Вся имеющаяся в распоряжении De Facto информация о том, что общество требует в Украине за конфискованные машины деньги, связана именно с Аль-Асбахи. Поэтому неизвестно, как много об этом знали другие представители общества.
Представитель украинской армии: "Я был в шоке"
Представитель Украины, доброволец Ярослав из Львова: "Понятно, что я был в шоке от этого. Потому что я действительно знаю - я много езжу в Латвию, в Ригу, - что эти машины отправляются в Украину бесплатно, что помогает нам в войне. И тут вдруг оказывается, что нужно платить деньги. Непонятно, как платить, кому пойдут деньги, на счет или наличными. Я реально был в шоке от этого".
Член правления общества позже написал в письменном ответе De Facto, что процесс доставки автомобиля стоит денег, поэтому они просят помощи у различных фондов, в том числе и в Украине. "Это не обязанность - это общепринятая форма сотрудничества благотворительных организаций. Мы также проинформировали об этом частных лиц, дарителей автомобилей, посольство Латвии в Украине, латвийские самоуправления и Государственное агентство страхования, от которых мы получаем автомобили. Ни у кого не возникло возражений против этой процедуры", - пишет он. Однако общество проинформировало Государственное агентство страхования о своем стиле работы утром 19 июня, то есть после проявленного De Facto интереса.
Общество Tev в этом году получило 41 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей
Twitter-конвой, на который ссылается Ярослав из Украины, является крупнейшим поставщиком латвийских транспортных средств в Украину. Общество аккумулирует в своей документации таможенные декларации. Они позволяют в дальнейшем отслеживать, где находится транспортное средство, отправленное из Латвии. "В этой декларации указывается отправитель - общество Agendum и получатель - конкретно эта согласованная сторона получателя - армейское подразделение или государственное учреждение", - поясняет представитель ассоциации Лаура Плича-Станкевича.
Такая декларация требуется для каждого общества, которое везет автомобиль в Украину, но Агентство государственного обеспечения, которое отвечает за работу с конфискованными автомобилями со стороны государства, впоследствии ее не проверяет. Оно получает от обществ только акт приема-передачи, подписанный украинской стороной. В свою очередь, эти акты могут быть подписаны разными способами, объясняет Плича-Станкевича: "Акты приема-передачи мы составляем либо сразу, либо до, либо после. Есть разные способы. Нам сказали, что часто люди, которые приезжают забирать автомобили, уполномочены, но у них нет права подписи. Поэтому мы потом отправляем эти документы по почте".
В этом году общество Tev получило 41 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей. Их можно передать только украинским государственным учреждениям. Благотворительные организации также получают автомобили, подаренные им различными учреждениями и компаниями. Например, самоуправление Бауски неоднократно предоставляло обществу Tev автомобили для доставки их в Украину. Перевозя эти автомобили, общество имеет большую свободу действий. А именно оно обязуется доставить автомобиль в Украину, но его можно передать не только украинским государственным учреждениям, но и, например, неправительственным организациям.
Посол Украины в Латвии: в Украине не хватает автомобилей
Наконец, следует напомнить, что в Украине по-прежнему не хватает автомобилей. Они помогают не только на передовой, но и в гражданской обороне, например, при эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. "Когда идет полномасштабная война, понимаешь, что все ресурсы очень важны, в том числе и вся легковая техника. Гражданские автомобили тоже используются. Например, при необходимости, чтобы врач мог легко перемещаться с одного места на другое", - подчеркивает посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.
Представитель общества Tev не солгала о том, что пожертвования Украине действительно уменьшаются. Как напоминает посол Украины в Латвии, есть два способа ослабить врага - введение санкций, что делают правительства, и усиление общественной поддержки Украины, что ложится на плечи самих людей.
De Facto также обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой прокомментировать данную ситуацию, однако в департаменте коммуникаций министерства заявили, что на данный момент дать оценку не представляется возможным.
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