За передачу Украине машин, отобранных у пьяных водителей, требуют денег с получателей помощи

Поэтому на первый взгляд даже трудно поверить, что ассоциация просит у украинцев деньги за отобранные у пьяных машины. Однако у De Facto есть несколько доказательств того, что представитель ассоциации Амела Аль-Асбахи требует с украинской стороны тысячу евро компенсации за одну машину. Вот фрагмент того, что она сказала в разговоре с Ярославом, который работает в украинской армии: "Мы подсчитали, что наши расходы составляют 1000 евро за машину. И мы просим компенсацию за топливо, чтобы довезти [машину] туда. (...) И нам еще нужно оформить страховку. Это тоже наши расходы. Есть еще вещи, которые надо ремонтировать, там нужно покупать детали. Иногда этих машин даже нет в Риге. Например, мы в Риге, а машина где-то за Ригой. Нам приходится покупать прицеп или арендовать его, перевозить эти машины. Короче говоря, расходы все время. И мы можем передать дальше, только если эти расходы будут компенсированы, а это около 1000 евро".