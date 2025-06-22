Минобороны собирается экспроприировать несколько сотен объектов недвижимости вблизи границы

Большие запасы дронов закупаться не будут, поскольку через год они уже технически устареют. Вооруженные силы создадут резервы деталей и материалов, чтобы в период кризиса латвийские компании могли производить решения, наиболее соответствующие новейшим технологиям.

В Латвии еще до войны было несколько компаний, занимающихся производством военных дронов. Сейчас несколько десятков продают или производят беспилотные летательные аппараты. Эти компании резко раскритиковали Вооруженные силы Латвии и министерство за то, что, по их мнению, дроны закупаются слишком медленно. Руководитель Центра компетенции автономных систем Модрис Кайришс возражает, отмечая, что часто оказывается, что обещанное на презентациях на деле не летает. Или производится в других странах, а местные компании являются лишь посредниками. Латвийская армия не может покупать у всех желающих, но новый центр поможет, предложив лабораторию и полигоны.

В течение двух лет в центр планируется инвестировать около 20 миллионов евро. Благодаря коалиции дронов иностранные компании также проявляют интерес к миграции в Латвию, поскольку здесь доступны гораздо более крупные испытательные полигоны. Между тем местные производители уже превосходят западных.

Nekā personīga уже рассказывала, что латвийские компании разрабатывают морские дроны, которые также использует Украина. Никакого интереса со стороны латвийской армии они не почувствовали. На этой неделе прошли первые тесты латвийских морских дронов.