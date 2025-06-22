Минобороны собирается экспроприировать несколько сотен объектов недвижимости вблизи границы

На четвертом году войны наибольшие опасения вызывают вопросы охраны границ и готовности Латвии к войне дронов. Уже многократно звучало, что предприниматели в сфере оборонной промышленности требуют четкого плана. Министерство и вооруженные силы создали новую структуру, которая обещает работать вместе с местными предпринимателями и готовиться к современной войне. В свою очередь, на этой неделе правительство поддержало план экспроприации нескольких сотен объектов недвижимости для защиты восточной границы. Однако из-за каникул Сейма необходимый закон будет принят только осенью, сообщает передача Nekā personīga.
Война, развязанная Россией в Украине - первая настоящая война дронов. По разным оценкам, дроны ответственны за 80% убитых и раненых с российской стороны. В большинстве своем это небольшие и дешевые устройства, которые могут уничтожать даже танки. Они созданы, чтобы выдерживать артиллерийские удары сбоку, а пилот может доставить небольшой беспилотник с относительно небольшим зарядом прямо в люк или уничтожить стратегический бомбардировщик прямым попаданием в топливный бак.
Подобные дроны может купить любой желающий за несколько сотен евро. В основном они производятся в Китае. Однако такие устройства можно просто нейтрализовать с помощью глушилки дронов. Они теряют сигнал и падают.
Поэтому Украина производит беспилотники сама - в прошлом году она произвела более двух миллионов, а в этом году планирует произвести четыре с половиной миллиона. Каждый раз, когда Россия придумывает, как подавить или защитить себя от украинских летающих или плавающих дронов, малые и большие предприятия создают очередную инновацию.
На украинском опыте учится и Латвия, которая в рамках коалиции дронов закупает нужное Украине. Три недели назад Министерство обороны создало новую структуру - Центр компетенции автономных систем. Он будет отвечать за закупку воздушных, морских и наземных дронов, а также соответствующих боеприпасов и систем.
Большие запасы дронов закупаться не будут, поскольку через год они уже технически устареют. Вооруженные силы создадут резервы деталей и материалов, чтобы в период кризиса латвийские компании могли производить решения, наиболее соответствующие новейшим технологиям.
В Латвии еще до войны было несколько компаний, занимающихся производством военных дронов. Сейчас несколько десятков продают или производят беспилотные летательные аппараты. Эти компании резко раскритиковали Вооруженные силы Латвии и министерство за то, что, по их мнению, дроны закупаются слишком медленно. Руководитель Центра компетенции автономных систем Модрис Кайришс возражает, отмечая, что часто оказывается, что обещанное на презентациях на деле не летает. Или производится в других странах, а местные компании являются лишь посредниками. Латвийская армия не может покупать у всех желающих, но новый центр поможет, предложив лабораторию и полигоны.
В течение двух лет в центр планируется инвестировать около 20 миллионов евро. Благодаря коалиции дронов иностранные компании также проявляют интерес к миграции в Латвию, поскольку здесь доступны гораздо более крупные испытательные полигоны. Между тем местные производители уже превосходят западных.
Nekā personīga уже рассказывала, что латвийские компании разрабатывают морские дроны, которые также использует Украина. Никакого интереса со стороны латвийской армии они не почувствовали. На этой неделе прошли первые тесты латвийских морских дронов.
Испытания показали, что требования Латвии отличаются от украинских - есть широкие поля, где воздушным дронам есть где разогнаться. Лесная местность Латвии другая. Это также позволяет противнику легче прятаться. В Латвии большее будущее у сухопутных дронов, которые заменят солдат на поле боя.
Доминированию Украины в области технологий дронов также способствовало то, что ей удается преодолевать российские глушилки и другие технологии борьбы с беспилотниками. Руководитель нового центра также считает наиболее важными собственные независимые системы связи. Такие системы уже разрабатываются, как и средства для глушения и сбивания вражеских беспилотников.
Необходимость таких решений продемонстрировал случай с российским боевым беспилотником, упавшим в Гайгалаве вместе с 60 килограммами взрывчатки.
Эти средства могли бы помочь предотвратить образование пограничных дыр в воздухе. Чтобы предотвратить их на земле, закупаются мины и приобретаются физические заграждения, которые будут блокировать военную технику. Однако пока их можно размещать только на государственных и муниципальных землях.
План охватывает объекты на расстоянии до 30 километров от границы. На них будут размещены бетонные блоки, противотанковые рвы, а также хранилища для мин, колючей проволоки и других защитных средств. Они не будут развернуты в мирное время, но будут использоваться в случае угрозы. Оттуда также будут взяты средства для разрушения автомобильных и железных дорог.
Закон об экспроприации приграничных земель, именуемый Законом об установлении инфраструктуры противодействия мобильности, был представлен в феврале. Министерство и канцелярия премьер-министра отрицают задержку, заявляя, что за это время закон был улучшен. Были проведены переговоры с самоуправлениями, а также была открыта горячая линия для жителей приграничья.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!