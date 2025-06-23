Видео Думал, что везут на расстрел: латвиец рассказал об освобождении из тюрьмы в Беларуси

За три года он потерял 26 килограммов. Таким в Ригу вернулся из тюрьмы в Беларуси политзаключенный, гражданин Латвии Дмитрий Михайлов. Его "преступлением" стала критика действующего режима в закрытой группе в интернете. Его арестовали через полтора года после написанных комментариев. Суд длился долго, и его приговорили к четырем годам заключения. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, среди которых и Сергей Тихановский, муж лидера оппозиции Светланы Тихановской. В Латвию вернулись двое критиков режима, сообщает портал LSM.lv.
Еще два дня назад он был заключенным в колонии в Беларуси. Его срок должен был закончиться 19 ноября, на следующий день после Дня независимости Латвии и за два дня до его 48-летия.
Он выглядит постаревшим. И когда его с мешком на голове и в наручниках везли передать Латвии, он думал, что его везут на расстрел.
"Мы сели в машину... и у меня была только одна мысль - пусть стреляют в голову. Пусть сразу убьют", - сказал он.
Но первая остановка была в Минске. "Нас было 14, потому что Сергея Тихановского держали отдельно. Две женщины отдельно. И один японец... как он туда попал? Нас привезли в лес у границы. А американцы уже подготовили фургон. Американец говорит: вы в безопасности... Это был очень эмоциональный момент для всех нас...", - рассказывал, плача, освобожденный Дмитрий.
До суда Дмитрию принадлежали несколько магазинов в Минске. Его бизнес шел успешно. Он признает: "У меня были розовые очки. Минск отличный город. Все было хорошо. Картина была радужная. Я видел потенциал. Город с двумя миллионами жителей... У КГБ ко мне претензий не было. Пока не появились те комментарии".
Во время пандемии Covid-19 примерно 130 предпринимателей создали в мессенджере Signal закрытую группу, чтобы бороться за снижение арендной платы. Параллельно начались протесты в Минске, видео которых попало в интернет. "И я начал это комментировать", - сказал Дмитрий, отметив, что не писал ни одной новости, находясь в Беларуси.
"Я спросил у судьи - я гражданин ЕС, находясь в Латвии, прокомментировал что-то в закрытой группе. Я приехал через полтора года. Меня арестовали", - рассказал мужчина.
Дмитрий подчеркивает, что таковы просто законы. Если в группе больше двух человек, то это уже СМИ. Режим там не подвергается сомнению. Каждый, кто планирует ехать в Беларусь, должен это понимать.
Он добавил: "Все граждане Латвии, которые думают, что могут туда поехать - хорошо, езжайте. Но знайте: если у вас случайно... если в телефоне будет переписка с родственником из Латвии о власти, даже просто фраза, что им не стоит снимать санкции..., то это шесть лет тюрьмы".
В тюрьме он больше всего скучал по сыну и дочери. Когда его арестовали, сыну было 18, а дочери девять лет.
Он тосковал и по латвийской еде. "Единственная страна, где делают хороший ржаной хлеб, это Латвия. Я скучал по конфетам от Laimа, по творожным сыркам Kārums. И по салату оливье. Я там похудел на 26 килограммов и постарел на 10 лет, но пять лет я потерял в ту пятницу, когда меня везли с мешком на голове", - сказал он.
О фильме Straume и его успехах он ничего не слышал, но хочет посмотреть. А о бронзе латвийских хоккеистов два года назад узнал от звонка сына.
Дмитрий сказал: "Я русский, но я латвиец. У меня нет другой родины, вся моя семья в Латвии, могилы предков в Латвии. (...) Я люблю Латвию, у меня нет другой родины".
Теперь ему нужно искать работу, так как бизнес больше не существует. Но сначала он поедет навестить своего отца.
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