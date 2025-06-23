Видео Думал, что везут на расстрел: латвиец рассказал об освобождении из тюрьмы в Беларуси

Во время пандемии Covid-19 примерно 130 предпринимателей создали в мессенджере Signal закрытую группу, чтобы бороться за снижение арендной платы. Параллельно начались протесты в Минске, видео которых попало в интернет. "И я начал это комментировать", - сказал Дмитрий, отметив, что не писал ни одной новости, находясь в Беларуси.

"Я спросил у судьи - я гражданин ЕС, находясь в Латвии, прокомментировал что-то в закрытой группе. Я приехал через полтора года. Меня арестовали", - рассказал мужчина.

Дмитрий подчеркивает, что таковы просто законы. Если в группе больше двух человек, то это уже СМИ. Режим там не подвергается сомнению. Каждый, кто планирует ехать в Беларусь, должен это понимать.

Он добавил: "Все граждане Латвии, которые думают, что могут туда поехать - хорошо, езжайте. Но знайте: если у вас случайно... если в телефоне будет переписка с родственником из Латвии о власти, даже просто фраза, что им не стоит снимать санкции..., то это шесть лет тюрьмы".

В тюрьме он больше всего скучал по сыну и дочери. Когда его арестовали, сыну было 18, а дочери девять лет.

Он тосковал и по латвийской еде. "Единственная страна, где делают хороший ржаной хлеб, это Латвия. Я скучал по конфетам от Laimа, по творожным сыркам Kārums. И по салату оливье. Я там похудел на 26 килограммов и постарел на 10 лет, но пять лет я потерял в ту пятницу, когда меня везли с мешком на голове", - сказал он.

О фильме Straume и его успехах он ничего не слышал, но хочет посмотреть. А о бронзе латвийских хоккеистов два года назад узнал от звонка сына.

Дмитрий сказал: "Я русский, но я латвиец. У меня нет другой родины, вся моя семья в Латвии, могилы предков в Латвии. (...) Я люблю Латвию, у меня нет другой родины".

Теперь ему нужно искать работу, так как бизнес больше не существует. Но сначала он поедет навестить своего отца.

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